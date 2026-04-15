Valencia: Un hogar mediterráneo de cultura, diseño y la auténtica paella

Valencia, la joya del Mediterráneo, se presenta como un destino vibrante para los viajeros argentinos. Con su rica historia, deliciosa gastronomía y eventos culturales únicos, esta ciudad promete una experiencia inolvidable.

La Promoción de Valencia en Buenos Aires

Miguel Ángel Pérez, subdirector de Visit Valencia, compartió su entusiasmo por la ciudad durante un encuentro organizado por TourEspaña en Buenos Aires. La Argentina se ha convertido en el tercer mercado más importante para este destino, superada solo por Estados Unidos y Brasil. Con una temperatura media de 20 °C y una conexión rápida a Madrid a través de un tren de alta velocidad, Valencia no solo es un lugar para visitar, sino un lugar para vivir.

Curiosidades que Sorprenden

En su charla, Pérez reveló datos sorprendentes que despiertan la curiosidad. Por ejemplo, el ajedrez moderno, que incluye la figura de la Reina, tiene su origen en Valencia durante el siglo XV. Además, la Catedral de la ciudad alberga el auténtico Santo Cáliz de la Última Cena, algo que el Vaticano ha confirmado. «El mundo lo buscó por siglos, ¡pero está aquí!», comentó con humor, invitando a todos a explorar una ciudad que cuenta con 2000 años de historia y una proyección de futuro como referente del diseño.

Un Viaje Gastronómico Único

Para los argentinos, la gastronomía es un elemento clave en sus viajes. Aunque la paella es el plato emblema, Pérez aclara: «La verdadera paella valenciana no lleva marisco». Originaria de lo que los campesinos cosechaban, este plato se compone fundamentalmente de pollo, conejo y verduras, siendo el arroz su ingrediente principal. Además, propone el concepto del “Esmorzaret”, un brunch que combina sabores locales y se acompaña de un delicioso «cremaet«, un café con ron quemado, canela y cáscara de limón.

Las festividades como las Fallas en marzo, celebraciones de arte y fuego, son eventos que todo el mundo debería experimentar al menos una vez. En Mar del Plata, se pueden encontrar sus réplicas.

Vínculo Deportivo y Cultural con Argentina

El Estadio de Mestalla, hogar de leyendas como Mario Kempes y Pablo Aimar, es un ícono del fútbol en Valencia, que se prepara para ser sede del Mundial 2030 con un nuevo estadio moderno en camino. La ciudad no se limita al deporte; con más de 40 museos, como el nuevo Centro de Arte Hortensia Herrero, y una animada agenda de festivales artísticos, Valencia se posiciona como un destino seguro y hospitalario para todos.

Planifica Tu Visita a Valencia

Para aquellos que están listos para descubrir la ciudad, la página web oficial de Visit Valencia actúa como una puerta de entrada a experiencias únicas, desde paseos en barca por la Albufera, el lago más grande de España, hasta exploraciones por mercados tradicionales. Valencia te espera con los brazos abiertos para que disfrutes de una aventura inolvidable.