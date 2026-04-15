Cristalli, de la UEPC, detalla la cuarta propuesta salarial de la Provincia

El secretario general de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Roberto Cristalli, presentó detalles sobre la nueva propuesta salarial del gobierno de Martín Llaryora para el sector docente, marcada por importantes garantías.

Novedades de la Propuesta Salarial

Según Cristalli, esta cuarta propuesta no dependerá de la recaudación, lo que abordó uno de los puntos críticos que había llevado al rechazo anterior. Se establece un incremento anual mínimo garantizado del 40% para todos los profesionales de la educación.

Además, se garantiza un aumento inicial, a partir de abril, que oscila entre el 18,8% para las horas cátedra y el 23,3% para los maestros de grado. A partir de mayo, se implementará un aumento mensual acumulativo del 2% en todos los conceptos salariales, excepto para el FONID, hasta enero de 2027. En octubre está prevista una revisión para ajustar conforme a la pauta y el índice de precios.

La propuesta también incluye la suspensión del FOSAET y la profesionalidad docente, al tiempo que se asegura el FONID en términos previos para activos y jubilados.

Compensaciones y Beneficios

Cristalli destacó que se ha contemplado una compensación para supervisores y directores, reconociendo las dificultades asociadas a los desplazamientos entre diferentes instituciones educativas. Además, se menciona una cláusula que garantiza el seguimiento si otros sectores alcanzan mejores condiciones.

Detalles Económicos para los Docentes

Los salarios de febrero, marzo y abril se considerarán sumas no remunerativas y pasarán a ser parte del salario regular a partir de abril, con el ajuste del 2% mensual a partir de mayo. Para un maestro de grado, el aumento para abril será de 224.500 pesos, sumando un total aproximado de 426.300 pesos incluyendo retroactivos.

En el caso de 30 horas cátedra, el salario en abril alcanzará 248.796 pesos, más un retroactivo de 541.800 pesos. Para los directivos, el salario total ascenderá a 304.000 pesos, además de los retroactivos que suman 506.300 pesos.

Impacto en los Paros y Jubilaciones

La propuesta para jubilados mantenía los ajustes asociados al IPC y eleva el mínimo de diferimiento a 1.650.000. Tanto para activos como jubilados, se aplicará un incremento en los mínimos de acuerdo a los aumentos de cada mes.

Sobre los paros, Cristalli afirmó que si se acepta esta nueva propuesta, no se descontará el último paro realizado, y se abrirá la discusión sobre los días de descuento anteriores.