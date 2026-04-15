Campeonato Federal de Ahumados 2026: Disfruta costillitas, papas y cerveza a menos de la mitad en Costanera

El próximo 18 de abril, el icónico Ribs al Río se transformará en el epicentro del sabor con la cuarta edición del Campeonato Federal de Ahumados. Los amantes del BBQ no querrán perderse esta oportunidad, que incluirá un atractivo descuento del 50% en ribs ahumadas.

Desde el mediodía, el evento contará con una emocionante competencia en vivo, donde algunos de los mejores especialistas del país se enfrentarán en un ambiente festivo, celebrando la rica cultura del asado argentino.

Una Competencia de Alto Nivel y Sabores Irresistibles

El formato del campeonato involucra a seis talentosos participantes que cocinarán frente a un jurado de renombre y al público asistente. Este jurado estará compuesto por figuras destacadas del mundo de la parrilla, quienes evaluarán las técnicas y la creatividad de cada uno de los competidores. Al final del día, se otorgarán dos prestigiosos premios: Ahumador de la Academia y Mejor Ahumador Argentino 2026, fusionando la evaluación técnica con la votación popular.

Los Detalles del Evento

Las entradas, que tienen un costo de $32.000, permiten disfrutar de seis porciones de costillas, lo que equivale a un kilo de ribs, además de papas fritas y una bebida. Cada asistente tendrá un turno de una hora para explorar el recinto con una espectacular vista al Río de la Plata. Este año, se presentará un sampling especial creado para la ocasión, ampliando la experiencia sensorial del ahumado.

Conoce a los Jurados de Estrellas

El jurado está integrado por reconocidos profesionales del asado y la gastronomía, tales como Rodo Cámara, Laucha de Locos X el Asado, Tomás Weiss y Mara Ottado, quienes traen su vasta experiencia para juzgar esta competición. Su experiencia garantiza que cada plato sea evaluado con el ojo crítico que solo los expertos pueden ofrecer.

Entradas y Oportunidades Únicas

Las entradas ya pueden adquirirse de manera anticipada a través de los canales oficiales de Ribs al Río, organizadas por turnos para asegurar una circulación fluida y maximizar la experiencia. No hay mejor momento para degustar la variedad de ribs que en este evento exclusivo, donde se puede disfrutar de una experiencia que normalmente costaría lo mismo que una sola porción de 400 gramos en el restaurante.

Información Práctica

Fecha: 18 de abril de 2026

Dirección: Av. Rafael Obligado 7010, Costanera Norte, en Ribs al Río

Entradas: $32.000 (incluyen degustación de ribs de los 6 participantes, 1 kg por persona), papas fritas, una bebida y sampler exclusivo. Se compran online a través del Instagram de Ribs al Río.