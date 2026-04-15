Argentina lidera el mundo en adopción diaria de stablecoins

Argentina: El Auge de las Stablecoins en la Vida Cotidiana

Con la economía en un vaivén constante, Argentina se destaca como el país líder en el uso de stablecoins, una herramienta que cada vez más personas eligen para administrar sus finanzas.

15.04.2026 • 08:27hs • Informe

Según un reciente informe de DeCard, Argentina se posiciona como el país con mayor adopción de stablecoins en el mundo, destacando un cambio significativo en la forma de manejar el dinero en medio de la incertidumbre económica.

¿Qué es el Stablecoin Readiness Index?

La empresa fintech DeCard elaboró un índice que evalúa a los países en una escala del 0 al 100, enfocándose en dos aspectos clave:

Índice de Necesidad

Mide la urgencia causada por la inestabilidad económica y la devaluación del peso argentino.

Índice de Acceso

Evalúa el nivel de disponibilidad de servicios financieros y la penetración de los pagos digitales.

Argentina se llevó la máxima puntuación, alcanzando un sobresaliente 100 sobre 100 en el uso de esta herramienta vital, seguida de naciones como:

Estados Unidos: 98,66

98,66 Países Bajos: 98,43

98,43 Australia: 98,22

98,22 Singapur: 97,26

97,26 Turquía: 94,85

94,85 España: 94,71

94,71 Reino Unido: 92,53

92,53 Alemania: 92,08

92,08 Hong Kong: 90,28

El Papel de las Stablecoins en la Economía Argentina

Las stablecoins, que han sobrepasado los u$s319.000 millones en capitalización de mercado, son cada vez más utilizadas para ahorros, pagos diarios y transferencias. En un contexto donde el dinero en efectivo y los bancos tradicionales están perdiendo terreno, estas monedas digitales se erigen como una solución accesible y confiable.

Una década atrás, Argentina contaba con un mercado cripto insignificante, donde menos de 200.000 personas operaban con Bitcoin. Hoy, casi el 20% de la población utiliza criptomonedas, marcando un notable crecimiento en la adopción de este tipo de activos.

Transformación en las Estrategias Financieras

Antes, Bitcoin era visto como la entrada al mundo cripto; ahora, su uso ha cambiado y muchos lo consideran un activo de conservación. Mariquena Otermin, CMO de Bitwage, señala que el cambio refleja un enfoque más maduro hacia la gestión financiera por parte de los argentinos.

Factores que Potencian el Uso de Stablecoins

La adopción masiva de stablecoins en Argentina puede atribuirse a varios factores, como:

Desconfianza en el sistema bancario local.

Accesibilidad tecnológica de billeteras digitales.

Inflación crónica y devaluación del peso.

Necesidad de dolarización.

En este entorno, las stablecoins se están incorporando en todas las transacciones, desde compras cotidianas hasta inversiones, destacando la necesidad urgente de una alternativa fiable frente a la incertidumbre económica.

El futuro de las finanzas en Argentina parece estar cada vez más ligado a la adopción de las stablecoins, haciendo del país un referente en la transformación digital de las economías emergentes.