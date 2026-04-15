Europa lanza un nuevo sistema de entrada y salida para turistas

La Unión Europea ha implementado un sistema revolucionario para el ingreso y salida de turistas al espacio Schengen, que promete transformar la experiencia de viaje al eliminar los sellos tradicionales en los pasaportes.

Desde el 10 de abril, el nuevo Sistema de Entrada/Salida (EES) registra de forma digital a los viajeros que deseen permanecer brevemente en cualquiera de los 29 países europeos. Este sistema utiliza tótems automáticos para capturar información biométrica como huellas dactilares e imágenes faciales.

¿Qué Trae el Nuevo Sistema para los Viajeros?

El EES no solo simplifica el proceso de ingreso, sino que también almacena los datos de los turistas durante tres años, a menos que obtengan un nuevo pasaporte. En lugar de sellar el pasaporte, los visitantes ahora utilizan un “kiosco de autoservicio automatizado” que facilita el registro.

Uso y Exenciones del EES

Este sistema es obligatorio para aquellos que ingresan a alguno de los 29 países del espacio Schengen, compuesto por 25 estados miembros de la UE y cuatro naciones adicionales. Sin embargo, están exentos los ciudadanos de la UE, sus familiares, y personal de tripulación de aeronaves y trenes, así como miembros de las fuerzas armadas.

Mejorando la Seguridad en las Fronteras

Las autoridades europeas implementaron el EES para modernizar los controles fronterizos. Hasta hoy, más de 24,000 personas han visto denegada su entrada debido a documentos fraudulentos o pasaportes caducados. Además, más de 600 individuos fueron marcados como “de alto riesgo” para la seguridad en la región, según informes de la Comisión Europea.

Desafíos en la Implementación: Esperas en Aeropuertos

A pesar de las ventajas del nuevo sistema, las primeras semanas de uso han presentado inconvenientes. Aeropuertos como los de Ámsterdam y París han informado de largas colas, con tiempos de espera que llegan a exceder las dos horas. Ante esta situación, se recomienda a los pasajeros que lleguen al aeropuerto entre una hora y media y dos horas antes de su vuelo.

Preparaciones Anticipadas para Viajeros

Para facilitar el registro, la UE ha lanzado la aplicación “Travel to Europe”, disponible inicialmente solo en Portugal y Suecia. Esta herramienta permite a los viajeros cargar sus datos biométricos y del pasaporte hasta 72 horas antes de su llegada, ayudando a reducir el tiempo de espera en los puntos de control.