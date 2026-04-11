Agosto 2019: Entendiendo el Síndrome

La historia económica argentina está marcada por giros inesperados y crisis recurrentes. El reciente descenso en las expectativas tras las elecciones bonaerenses revive los temores de un colapso similar al de 2015.

El 12 de agosto de 2015 es una fecha que permanece grabada en la memoria colectiva del país. En ese día, las acciones de empresas argentinas se desplomaron más de un 60% en Wall Street, el índice Merval cayó un 33% y el peso se devaluó un 23% frente al dólar. Este oscuro capítulo se vuelve a recordar tras el fracaso de La Libertad Avanza (LLA) en las recientes elecciones, aunque esta vez el anuncio del Tesoro de EE. UU. de un respaldo de 20 mil millones de dólares ha aportado algo de aire fresco.

Un Futuro Incierto

Las expectativas de un salvataje similar por parte de Estados Unidos el próximo agosto son escasas. Sin embargo, los mercados ya están anticipando la posibilidad de nueva volatilidad, especialmente si se fragua una derrota del actual gobierno. La esencia de la democracia radica en la alternancia, pero la economía argentina se encuentra en una encrucijada debido a la inconsistencia de políticas económicas a largo plazo.

Un Ciclo que se Repite

La historia económica es cíclica. Desde el “salariazo” de Menem hasta la promesa de De la Rúa de mantener la Convertibilidad, cada cambio de gobierno trae consigo un nuevo reto económico. Más recientemente, el regreso de Cristina Kirchner como vicepresidenta provocó un desplome de mercados luego de la derrota de Macri en las primarias. Ahora, el anuncio de Javier Milei sobre la dolarización genera incertidumbres que podrían acelerar la inflación.

Polarización y Estrategias de Campaña

Milei y su administración parecen optar por el “voto miedo”, asociando al candidato peronista con el caos económico para disuadir a los votantes. Mientras tanto, el kirchnerismo podría utilizar el miedo generado por la LLA para posicionarse como un “cuco” en la mente de los electores. Este juego de polarización puede funcionar en el corto plazo, pero también es un arma de doble filo que puede generar efectos adversos a largo plazo.

Colaboración: Un Ideal Necesario

Un pacto de colaboración entre los principales candidatos podría ser la solución para estabilizar la economía. Imaginemos un acuerdo que garantice la continuidad de ciertas políticas económicas clave, similar al Pacto de La Moncloa en España. Esto permitiría una transición más suave y contribuiría a la estabilidad económica. Otra opción podría ser designar un presidente del Banco Central antes de las PASO en 2027, asegurando su independencia del gobierno electo.

Lecciones de la Historia Mundial

Ejemplos de otros países indican que es posible romper con ciclos destructivos. En Brasil, Lula integró al economista Henrique Meirelles, de la oposición, en el Banco Central, un gesto que ayudó a estabilizar su economía. Este tipo de decisiones pueden ser críticas para Argentina, donde la polarización ha llevado a la inestabilidad repetitiva.

El actual panorama económico es un desafío para el sistema político argentino. Con la sombra de agosto de 2019 presente, la urgencia por alternativas efectivas cobra sentido, tanto para oficialismo como oposición. Establecer un camino hacia la colaboración podría ser la clave para superar los obstáculos del pasado y evitar caer en el mismo ciclo de crisis una vez más.