Caída de Criptomoneda AI tras Cambio Crítico en su Blockchain

Colapso en Bittensor: El Adiós de Covenant AI Provoca una Caída Dramática del 20% en TAO

La salida de una de las subredes más influyentes en el ecosistema Bittensor ha desencadenado un desplome sin precedentes en su criptomoneda, TAO.

Impacto Inmediato en el Valor de TAO

El 10 de abril de 2026, TAO, la criptomoneda vinculada a Bittensor, sufrió un descenso superior al 20% en su valor tras el anuncio del retiro de Covenant AI, un actor clave en el ecosistema.

Esta decisión provocó una crisis de gobernanza, generando inquietudes sobre la estabilidad del protocolo y un efecto dominó en el mercado.

Covenant AI y su Potente Influencia en Bittensor

Covenant AI comunicó su retiro debido a problemas de centralización en la gobernanza y puso en tela de juicio el liderazgo de Jacob Steeves, su fundador. Esta ruptura reveló tensiones internas sobre el proceso de toma de decisiones dentro del sistema.

La partida de un jugador tan relevante suscitó una ola de incertidumbre entre los inversores, lo que motivó la caída abrupta en el precio de TAO.

Reacción del Mercado: Caída Estrepitosa

En pocas horas tras el anuncio, TAO se desplomó más de un 23%, marcando una de las jornadas más dramáticas en su historia reciente.

El descalabro de TAO refleja preocupaciones sobre la estabilidad del ecosistema Bittensor.

La Fragilidad del Modelo de Gobernanza en Bittensor

Los analistas interpretan esta caída como un reflejo de la vulnerabilidad del modelo de gobernanza de Bittensor. Aunque hay quienes lo consideran solo una corrección técnica, la velocidad y magnitud del desplome indican una creciente desconfianza en el proyecto.

Adicionalmente, la liquidación masiva se intensificó debido a órdenes de venta automatizadas en las principales plataformas de intercambio, llevando el volumen de operaciones a cifras récord en el año.

Incertidumbre en el Ecosistema: ¿Otras Subredes en Riesgo?

La preocupación sobre la posible salida de más subredes ha creado un ambiente de desconfianza que podría socavar la capitalización del mercado que Bittensor había logrado gracias al auge de la inteligencia artificial.

Ante esta crisis, la Fundación Opentensor intentó tranquilizar a la comunidad con una actualización de emergencia, afirmando que la red está preparada para afrontar la pérdida de potencia de cálculo y señalando que existen planes para nuevas subredes que ocuparían el espacio vacío.

No obstante, para los inversores institucionales, este episodio ha revelado la «fragilidad del consenso», una preocupación que podría seguir pesando sobre el mercado.