Lucas Chancerelle: «Los jóvenes redescubren la tradición católica por su identidad»

En una reveladora entrevista, el abogado y emprendedor francés Lucas Chancerelle comparte su análisis sobre la actualidad de Francia, la inmigración y las oportunidades de colaboración con Argentina. Su mirada fresca invita a reflexionar sobre los lazos históricos entre ambos países.

Un Joven Emprendedor con Visión

A sus 26 años, Lucas Chancerelle, quien es director de Nid, una incubadora de empresas enfocadas en promover el desarrollo local en Francia, visita Argentina por primera vez. En su encuentro con Infobae, describe su experiencia en Buenos Aires, donde se siente sorprendentemente “en casa”.

La Influencia del Legado de De Gaulle

Chancerelle señala que el legado del presidente Charles de Gaulle sigue siendo un pilar fundamental en la política francesa. Su perspectiva sobre la inmigración descontrolada plantea un desafío crucial para la supervivencia cultural e industrial de Francia.

Un Análisis de la Polarización Polí­tica

En el contexto electoral, menciona las posibilidades del Rassemblement National para las próximas elecciones, argumentando que su base electoral incluye a trabajadores que buscan respuestas a problemas económicos. Enfatiza que, aunque se percibe como un partido de derecha, su enfoque económico es más cercano al socialismo que al liberalismo.

El Renacer de la Tradición Católica

Chancerelle observa un resurgimiento del interés por la tradición católica entre los jóvenes. Su propia conversión simboliza un anhelo colectivo por recuperar las raíces culturales que han sido pasadas por alto en las últimas décadas. Este fenómeno parece ausente en las zonas rurales, donde la desconexión espiritual persiste.

Desafíos de la Inmigración en Francia

La conversación toca el tema del sentimiento de reemplazo cultural en Francia. Según Chancerelle, la rápida llegada de comunidades inmigrantes ha generado tensiones identitarias y culturales que inquietan a la población, reflejando un cambio drástico en el panorama social del país.

Francia y Europea: Una Relación Complicada

Chancerelle también comparte su visión crítica sobre la Unión Europea, señalando que, si bien no rechaza la idea de Europa, la percepción en Francia es que las instituciones de Bruselas no cumplen con sus objetivos originales, lo que alimenta el resentimiento local.

Oportunidades de Colaboración con Argentina

El emprendimiento y la búsqueda de alianzas estratégicas son el motor de su viaje a América Latina. Chancerelle ve el acuerdo de Mercosur como un camino para establecer lazos industriales y culturales más sólidos entre Francia y Argentina, resaltando el patrimonio compartido y la amistad que une a ambos países.

Las Perspectivas del Futuro

A pesar de los desafíos, Chancerelle se muestra optimista sobre el futuro de las relaciones Franco-argentinas. Describe a Argentina como un lugar lleno de libertad y oportunidades, una nación vibrante en busca de desarrollo.

Reflexiones sobre la Modernidad y la Tradición

Por último, la conversación aborda el impacto de eventos históricos como Mayo del 68, con Chancerelle sugiriendo que los jóvenes franceses están alejándose de esas ideas, en lugar de buscar una conexión con valores más tradicionales y patrióticos que parecen estar resurgiendo.