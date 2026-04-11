Avanza el Ciclón Vaianu: Miles evacuados en la Isla Norte de Nueva Zelanda

La llegada del ciclón Vaianu está generando una gran preocupación en Nueva Zelanda, donde miles de residentes han sido evacuados ante la inminente amenaza de inundaciones y deslizamientos.

El sábado, Nueva Zelanda se preparó para enfrentar el ciclón Vaianu, que podría causar severas condiciones climáticas en la Isla Norte del país. Las autoridades emitieron órdenes de evacuación para varias áreas, alertando sobre posibles desastres naturales.

Impacto del Ciclón Vaianu

Con pronósticos de fuertes lluvias y vientos que podrían alcanzar los 130 km/h, el ciclón está previsto para tocar tierra el domingo. Tras su paso por la remota isla Chatham, se espera que se disipe el lunes, según el servicio meteorológico local.

Estado de Emergencia en Distritos Afectados

Numerosas regiones ya han declarado el estado de emergencia. En Whakatāne, una localidad de 37,150 habitantes situada a 430 km al norte de Wellington, las evacuaciones se concentran en las zonas costeras, donde se anticipan deslizamientos de tierra, marejadas e inundaciones severas.

Recomendaciones para los Residentes

Las autoridades locales han instado a los residentes a planificar su salida al menos por dos días. En un mensaje difundido en redes, el consejo del distrito de Whakatāne pidió a los ciudadanos que estén preparados para enfrentar lo peor.

Consejos del Primer Ministro

El primer ministro, Christopher Luxon, advirtió sobre el potencial destructivo del ciclón y recomendó a quienes se encuentren en su trayectoria que se preparen adecuadamente. “Asegúrense de que los desagües estén despejados, revisen cómo están sus vecinos y prepárense ante posibles cortes de energía”, expresó Luxon en su cuenta de X.

Recuerdos del Pasado

La amenaza del ciclón Vaianu recuerda a la devastación causada por el ciclón Gabrielle en 2023, que resultó en la pérdida de 11 vidas y el desplazamiento de miles de personas. Este evento fue uno de los desastres naturales más significativos que ha vivido Nueva Zelanda en este siglo.