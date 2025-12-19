Airbag cerró 2025 con cinco River llenos y un show inolvidable

El trío argentino Airbag se despidió del 2025 con un espectáculo sin precedentes en el Estadio Monumental, marcando un hito en la historia del rock nacional.

Un Record de Asistencia y Energía Desbordante

Los días 17 y 18 de diciembre, el grupo, conformado por Patricio, Guido y Gastón Sardelli, logró llenar el emblemático estadio en cinco ocasiones a lo largo del año. Este logro inédito posiciona a Airbag como una de las bandas más convocantes de la escena rockera actual.

Más de 170,000 fanáticos vibraron en dos noches que quedarán grabadas como una de las más memorables en la historia de la música argentina.

Un Show que Explotó de Comienzo a Fin

El espectáculo dio inicio alrededor de las 21:00 y se extendió por más de tres horas. Con un repertorio de más de 30 canciones, el trío ofreció un show arrollador, acompañando su música con una producción visual que rivaliza con los grandes eventos internacionales.

Durante el concierto, Airbag presentó su nuevo sencillo, “Blues del Infierno”.

Momentos Destacados de la Noche

Uno de los puntos altos fue el estreno en vivo de “Blues del Infierno”, lanzado horas antes del recital. La respuesta del público fue contundente, transformando el nuevo tema en un éxito instantáneo.

La interacción entre la banda y sus seguidores fue constante. Patricio Sardelli no dudó en exclamarse: “Este es el mejor público del mundo”, reconocimiento que provocó una ovación ensordecedora.

Un Viaje Musical a Través de su Discografía

El setlist incluyó clásicos como “Jinetes Cromados”, “Noches de Insomnio” y “Colombiana”, que desataron un maremoto de emoción y rock en el estadio. La inclusión de fragmentos de tangos y clásicos del rock internacional sorprendió a los asistentes, mostrando la versatilidad de la banda.

Patricio Sardelli liderando un show explosivo y lleno de emoción.

Un Desenlace Trascendental

La noche culminó con un clima de camaradería, donde el público no solo disfrutó de la música, sino que también se unió en un homenaje emocional a los momentos vividos juntos. Con un pie en la próxima gira internacional y un nuevo álbum en el horizonte, Airbag despide el 2025 en la cúspide de su carrera.