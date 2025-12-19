Ganadería en Auge: Aumento de Precios de Hacienda y Carne Impulsan la Inflación

La economista Antonella Semadeni, de FADA, reveló en Canal E las sorprendentes cifras del Monitor Ganadero de noviembre, destacando un repunte en el sector que impacta directamente en los precios al consumidor.

La ganadería argentina está experimentando un momento sin precedentes. Según Semadeni, el clima favorable, con lluvias y un mejor perfil hídrico, ha propiciado un ambiente óptimo para el crecimiento de la producción ganadera. Esto, sumado a un sentimiento de inversión positivo, augura un futuro prometedor para el rubro.

Incrementos de Precios en la Hacienda: Un Cambio Notorio

Los precios de la hacienda están subiendo de manera significativa, superando la inflación actual. «El ternero ha visto un aumento del 18% en solo un mes, acumulando un 86% interanual,» explicó Semadeni. El novillito también se ha encarecido, con un incremento del 12,4% solo en diciembre, mientras que las terneras han subido un 9,1%.

Este fenómeno está ligado a una fase de retención de animales que ha impulsado los precios en el campo. «Estamos observando un gran crecimiento en los precios de la hacienda en pie, lo cual ya está afectando al consumidor de forma directa,» destacó la economista.

Impacto Inflacionario en el Consumidor

El efecto inflacionario es evidente. «De la inflación de noviembre, que fue del 2,5%, medio punto se debe al aumento en el precio de la carne,» indicó Semadeni. En noviembre, el precio de la carne subió un 7%, y aún hay un margen de ajuste pendiente que podría repercutir en los precios al consumidor.

Desafíos en el Consumo y la Industria

A pesar del auge en los precios, surge un interrogante: «¿Hasta qué punto los consumidores aceptarán estos aumentos?» Si el traslado de precios no se completa, podría haber complicaciones en la cadena de pagos, generando problemas en distintos eslabones de la industria. Por otro lado, Semadeni aseguró que no se ha notado un impacto significativo en la exportación de hacienda, aunque los actuales incrementos son superiores a lo habitual.

Mirando al Futuro: Exportaciones y Acuerdos Comerciales

La atención también se dirige hacia China, que representa el 70% de las exportaciones de carne argentina. «Cualquier restricción en este mercado podría tener efectos negativos,» advirtió Semadeni. Además, el acuerdo Unión Europea-Mercosur enfrenta obstáculos, especialmente por la postura de Francia, aunque su avance sería ventajoso para la agroindustria.