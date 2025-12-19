Exdiputado kirchnerista imputado por fake news tras reunión con Cristina en San José 1111

El exdiputado salteño Emiliano Estrada se encuentra en el centro de una grave acusación por la utilización de fondos públicos en la creación de una campaña de desinformación que vinculaba al gobierno provincial con el narcotráfico. Después de meses de evasivas, la imputación formal se concretó recientemente.

Estrada, quien formó parte de La Cámpora y fue ministro de Economía durante la gestión de Juan Manuel Urtubey, ha eludido hasta ahora su responsabilidad legal, sumergido en un entramado de defensas y ausencias. Sin embargo, la justicia finalmente ha dado un paso adelante.

Detalles de la Imputación

La imputación contra el exlegislador llega en un momento crucial para la investigación que ha ido extendiéndose por varios meses. Inicialmente, la causa involucraba a tres personas, incluyendo a dos exasesores de Estrada, por los delitos de «abuso de autoridad» y «peculado de servicios». Con el avance de las pruebas, se sumó un cuarto implicado.

Contenidos Dudosamente Creadores

Según los cargos, Estrada habría ordenado a sus asesores la creación de videos en TikTok que comprometían la reputación del gobierno provincial, relacionándolo con actividades del narcotráfico. El fiscal enfatizó que estos contenidos se realizaron utilizando recursos del Estado, lo que intensifica aún más la gravedad de las acusaciones.

Estrategias de Defensa

Durante el proceso, el exdiputado ha intentado justificar sus acciones invocando inmunidad legislativa y argumentando que es objeto de “persecución política”. Sin embargo, el fiscal general aclaró que este beneficio no aplicaba en su situación, dado que las actividades que se le imputan fueron efectuadas fuera del ámbito del Congreso y en la clandestinidad.

Otros Implicados y el Rol de Estrada

En medio de este escándalo, dos de sus antiguos colaboradores, Florencia Bustamante y Alonso Allemand, confirmaron que Estrada era quien dictaba qué contenidos debían ser elaborados y validaba los videos distribuidos en cuentas de TikTok, como “La Casta Salteña” y “Informante Salta”.

El tercer imputado, Juan Capisano, vinculó su trabajo con una firma de medios, señalando su conexión con el entorno de Estrada.

Demoras en el Proceso Judicial

A lo largo del último año, la causa ha enfrentado varios obstáculos judiciales que impidieron su avance, incluyendo la declaración de incompetencia de algunos jueces y la acumulación de procedimientos con otros casos. Finalmente, la jueza Mariela Giménez se aferró al caso, y tras múltiples ausencias de Estrada a las audiencias, el Ministerio Público Fiscal solicitó su desafuero.

Luego de varios intentos por formalizar la imputación, Estrada escuchó la lectura de los cargos en una audiencia virtual, marcando un nuevo capítulo en este significativo caso de corrupción en la política argentina.