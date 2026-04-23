Al menos 10 heridos en tiroteo en un centro comercial de Louisiana, informan autoridades

Un violento tiroteo en el Mall de Luisiana, en Baton Rouge, dejó al menos diez personas heridas este jueves, conmocionando a la comunidad y generando una fuerte respuesta policial.

Según informaron las autoridades, los disparos se produjeron cuando dos grupos comenzaron a pelear en la zona de la comida rápida, lo que llevó a una rápida intervención de la policía. Algunos de los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, y se reporta que al menos dos requieren cirugía.

Detalles del Incidente

El jefe de policía de Baton Rouge, TJ Morse, explicó que la pelea comenzó a alrededor de la 1:22 PM, cuando se recibieron las primeras llamadas de emergencia. Imágenes de video revelaron cómo los dos grupos comenzaron a intercambiar disparos.

Reacción de las Autoridades

Las fuerzas del orden han solicitado la colaboración de varias agencias, incluyendo el FBI y el ATF, para identificar y atrapar a los responsables. El alcalde Sid Edwards prometió que los perpetradores serán encontrados.

Testimonios Impactantes

Stanley Jackson, empleado de FedEx, se encontraba en el segundo piso del centro comercial y fue testigo de la escena aterradora. Observó a personas heridas en el suelo y la conmoción generalizada mientras todos corrían para escapar.

Kennedy Barnum, de 22 años, también describió la situación caótica, recordando cómo escuchó a alguien mencionar un «tirador activo». La respuesta rápida de la policía logró contener la situación, pero no sin antes generar pánico entre los asistentes.

Aparición de Gobernador y Futuras Medidas

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, expresó su preocupación y pidió a los ciudadanos evitar el área. Afirmó estar en oración por las víctimas y mostró agradecimiento por la rápida intervención de las fuerzas del orden.

Contexto de la Violencia

Este tiroteo se produce en medio de una creciente preocupación por la violencia armada en el estado, que esta semana fue escenario de otro trágico incidente en Shreveport, donde múltiples niños perdieron la vida en un tiroteo relacionado con violencia doméstica.

Las autoridades han instado a cualquier persona que tenga información o videos del tiroteo a que se presenten para ayudar en la investigación.