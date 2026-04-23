Córdoba: 73 incendios devoran más de 1.100 hectáreas en 2026

Incendios Forestales en Córdoba: Primer Trimestre de 2026 Marca un Alerta Ambiental

Durante los primeros tres meses de 2026, la provincia de Córdoba se vio sacudida por 73 incendios forestales y rurales, afectando 1.122 hectáreas de territorio. Estos datos, proporcionados por la Dirección de Gestión de Riesgo, la Dirección de Manejo del Fuego e IDECOR, forman parte del Mapa de Áreas Afectadas por Incendios 2026, una herramienta pública que permite analizar cada suceso.

Un Comienzo Abrumador

El informe resalta que la actividad incendiaria tuvo su pico en enero, con una disminución notable en los meses subsiguientes. De este total, el 65,7% de los incidentes involucraron menos de 10 hectáreas, mientras que un 31,5% alcanzó áreas entre 10 y 100 hectáreas. A pesar de ser menos frecuentes, los incendios de mayor magnitud contribuyeron significativamente a la superficie quemada.

Departamentos Más Afectados

Los datos revelan que los departamentos más impactados fueron:

General Roca: 306 hectáreas afectadas a través de 13 incendios.

306 hectáreas afectadas a través de 13 incendios. Marcos Juárez: 264 hectáreas en 11 eventos.

264 hectáreas en 11 eventos. Calamuchita: 201 hectáreas involucradas en tres focos de incendio.

Las jurisdicciones de bomberos de Embalse, Mattaldi y Noetinger se destacaron por la superficie comprometida en sus áreas.

Tipos de Cobertura Afectados

El análisis indica que las pasturas fueron el tipo de cobertura más prevalente entre las áreas afectadas, con un total de 442 hectáreas quemadas. Este patrón resalta una mayor incidencia de incendios en zonas productivas en comparación con ambientes forestales, especialmente durante los primeros meses del año.

Colaboración para una Mejor Respuesta

Desde el Ministerio de Bioagroindustria, se enfatizó la importancia de este trabajo conjunto como base para decisiones informadas. “La Mesa Técnica es una herramienta crucial para consolidar políticas públicas fundamentadas en datos”, afirmaron. Investigadores también subrayaron que la fusión de información espacial y estudios de campo es vital para mejorar la respuesta ante esta grave problemática ambiental y social.