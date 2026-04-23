Pobreza Infantil en Argentina: La Deuda Estructural que Enfrentamos

Los recientes datos del Observatorio de la Universidad Católica Argentina (UCA) revelan una mejora leve en las cifras de pobreza infantil, pero la situación sigue siendo crítica, con un 54% de los niños afectados.

La pobreza infantil en Argentina presenta cifras preocupantes, a pesar de una ligera baja en comparación con años anteriores. Según el último informe del Observatorio de la UCA, el 54% de los menores vive en condiciones de pobreza, una reducción del 60% informado anteriormente, aunque sigue en niveles alarmantes.

Pobreza que Va Más Allá de lo Económico

En una entrevista, Ianina Tuñón, investigadora del Observatorio de la Deuda Social Argentina, destacó que este número no refleja completamente la realidad de los niños: “Un 54% de chicos pobres puede haber disminuido, pero el problema es mucho más profundo”, advirtió. La pobreza monetaria es solo una parte del fenómeno, que también incluye la falta de acceso a derechos fundamentales.

El estudio revela que seis de cada diez niños residen en hogares con adultos en situación laboral precaria o informal, lo que afecta directamente su acceso a servicios básicos como salud y educación. Tuñón enfatizó: “Seis de cada diez chicos dependen del sistema estatal para su bienestar”, lo que pone de manifiesto la fuerte dependencia del Estado.

Un Desafío Colectivo: Educación y Salud

Además, la investigadora mencionó un desafío histórico: “La deuda que tenemos como sociedad es cómo garantizar a todos los niños acceso a buena salud, educación adecuada y alimentación suficiente.” Para Tuñón, mejorar la inclusión laboral de los adultos es fundamental, al mismo tiempo que se deben fortalecer las políticas públicas dirigidas a la infancia.

La reciente disminución en la pobreza, según Tuñón, se debe a factores temporales como la reducción de la inflación y mejoras en las transferencias sociales, pero también a cambios en la metodología de medición, lo que suscita debates técnicos sobre los indicadores actuales.

Desigualdades Sociales y Emocionales: Un Llamado a la Atención

Más allá de los datos económicos, el informe también destaca problemáticas sociales y emocionales que merecen atención. Durante los últimos 15 años, las oportunidades de socialización no han mejorado; la mitad de los niños no participan en deportes y el 80% carece de acceso a actividades culturales.

Tuñón advirtió sobre un fenómeno silencioso: “La mitad de los chicos no realiza actividades extracurriculares”, lo que contribuye a un malestar emocional significativo. “Cuatro de cada diez padres reportan que sus hijos enfrentan sentimientos de tristeza o ansiedad”, explicó.

La situación se agrava en contextos de mayor pobreza. La investigadora observó que la falta de apoyo familiar y comunitario limita el desarrollo integral de los niños: “A menudo, estos chicos pasan largas horas solos mientras sus padres trabajan”, destacó.