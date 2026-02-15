Alabanza a policía encubierta que mintió en corte revela documentos en investigación de ‘spycops’

En un giro impactante de los acontecimientos, se descubrió que un oficial encubierto de la policía mintió sobre su identidad durante un juicio hacia activistas medioambientales. Este escándalo, ahora al punto de ser investigado, plantea serias dudas sobre la legalidad de las operaciones encubiertas en el Reino Unido.

Jim Boyling, un oficial encubierto, testificó bajo su falsa identidad durante su enjuiciamiento como parte de un grupo de activistas. Aunque compartió el banquillo con seis manifestantes acusados de delitos de orden público, sus superiores decidieron ocultar su verdadero rol como espía de la policía. Este encubrimiento ha expuesto una política deliberada por parte de altos mandos de no revelar las identidades de sus agentes encubiertos.

Operaciones Encubiertas y la Verdad Oculta

Los jefes de la policía elogiaron a Boyling por su capacidad para engañar al sistema judicial, afirmando que debería ser “elogiado por la manera en que manejó cada una de sus apariciones en el tribunal”. No obstante, este reconocimiento llega a costa de la justicia, ya que dos de los activistas vieron sus condenas anuladas una vez que se destapó la verdad.

Un Análisis de las Estrategias de la Special Demonstration Squad

La investigación en curso, liderada por el juez retirado Sir John Mitting, ha revelado que durante décadas, la Special Demonstration Squad (SDS) operó bajo una política de engaño que afectó a numerosos activistas. En un análisis interno de 2009, se llegó a la conclusión de que los oficiales encubiertos mintieron, con el respaldo de sus superiores, lo que comprometió el derecho de los activistas a un juicio justo. Esta táctica fue calificada como «groseramente poco profesional».

El Impacto en la Comunidad Activista

Desde 1968 hasta 2010, la SDS llevó a cabo operaciones encubiertas que afectaron a miles de activistas, especialmente aquellos de inclinaciones políticas de izquierda. Durante el periodo de 1970 a 1998, probados casos de ocultamiento de identidades se sucedieron en al menos 13 juicios relacionados con causas como el antirracismo y la defensa de los derechos de los animales.

La Doble Moral de la Policía

David Barr, abogado principal en la investigación, afirmó que la SDS priorizó la seguridad de sus operaciones por encima de su deber hacia el tribunal y la ley. Las autoridades creían que revelar la verdadera identidad de sus oficiales en los tribunales podría poner fin prematuramente a sus misiones y provocar un escándalo público que amenazara la existencia de la unidad.

El Testimonio de Boyling y su Legado

Boyling, que infiltró grupos de activistas entre 1995 y 2000, fue arrestado en 1996 durante una manifestación ambiental y se le ordenó mantener su identidad falsa durante el juicio. Aunque fue absuelto junto a los otros manifestantes, sus superiores consideraron su participación como un éxito, fortaleciendo su imagen dentro de las filas de la SDS. Sin embargo, las consecuencias de este engaño fueron devastadoras para la comunidad activista.

Tras ser desenmascarado en 2011, dos de los activistas que habían sido convictos de delitos relacionados vieron sus sentencias anuladas, poniendo en tela de juicio la integridad de toda la operación de la SDS y la justicia misma.