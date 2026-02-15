Guía de Comida Gratis en Los Ángeles: 16 al 21 de Febrero de 2026

Los Ángeles está comprometido en ayudar a quienes más lo necesitan. El Banco de Alimentos de la ciudad ha facilitado una lista de lugares donde se ofrece comida gratuita, incluyendo tanto despensas como platos calientes.

El Banco de Alimentos de Los Ángeles ha compartido información crucial sobre los diferentes puntos de distribución de comida gratuita en la ciudad. Durante la semana del 16 al 21 de febrero, estos centros ofrecerán no solo insumos para preparar comidas, sino también deliciosos platos listos para disfrutar.

Direcciones y Horarios de Distribución

Los bancos de alimentos en esta metrópoli del entretenimiento brindan despensas y comidas calientes a personas en situación vulnerable. Además, ofrecen asesoría para acceder al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Operando en colaboración con varios distribuidores, el Banco Regional de Alimentos de Los Ángeles facilita el acceso a comida en diferentes zonas de la ciudad.



Localiza tu Distribuidor de Alimentos

Según el LA Food Bank, puedes consultar un mapa interactivo que te ayudará a encontrar la dirección y horarios del distribuidor de alimentos más cercano. Solo necesitas ingresar tu ubicación y obtener toda la información necesaria, incluyendo números de contacto.

Asistencia Nutricional y Recursos Adicionales

Además de la distribución de alimentos, el LA Food Bank proporciona recursos adicionales para asegurar que todos en la comunidad tengan acceso a una alimentación adecuada. Esto incluye:

– **Asistencia para familias:** Se puede solicitar a través del teléfono 1-866-613-3777 o visitar GoCalFresh.org.

– **Apoyo para adultos mayores:** Disponible en la ciudad y el condado de Los Ángeles, se puede acceder al programa llamando al 1-800-510-2020.

– **Comida para madres y niños:** Se ofrece alimentos gratis a mamás con bebés menores de cinco años a través del número 1-888-942-967.

– **Programas escolares:** Se puede consultar en los distritos escolares para recibir alimentos en determinadas escuelas, generalmente después de clases o durante el verano, a través de la aplicación CA Meals for Kids.