Alberto Gutiérrez: De fundador de Civitatis a pionero del turismo espacial español

Alberto Gutiérrez: El Primer Turista Espacial Español y Su Inolvidable Viaje al Espacio

Tras convertirse en el primer turista espacial español, Alberto Gutiérrez comparte sus impresionantes vivencias en un viaje más allá de la línea de Kármán. A continuación, su experiencia única que marca un hito en la exploración espacial.

Un Viaje Históricamente Espacial

En enero de 2023, Alberto Gutiérrez Pascual logró cruzar la línea de Kármán, el umbral considerado la frontera del espacio, al participar en la misión NS-38 de Blue Origin, la empresa liderada por Jeff Bezos. Este ingeniero de 40 años, oriundo de Valladolid y con experiencia en más de cien países, se convierte así en el cuarto español en escapar a la gravedad terrestre.

Un Título que No Acepta

A pesar de su hazaña, Gutiérrez se niega a ser llamado «astronauta», afirmando que sería «demasiado presuntuoso». Prefiere ser conocido como «el primer turista espacial español», una distinción que considera más adecuada.

Un Alén Durante el Viaje

A pesar del entusiasmo, Gutiérrez reconoció que la preocupación principal antes del viaje fue el precio del pasaje. Sin embargo, decidió no revelar la cifra exacta por un acuerdo de confidencialidad con Blue Origin. Explicó que, en lugar de pensar en el costo por minutos de experiencia, optó por recordar el momento como una inversión a lo largo de su vida.

La Experiencia del Vuelo

El entrenamiento previo al despegue fue intenso, con tres días de preparación en El Paso, Texas, dedicando hasta doce horas diarias a la práctica. El lanzamiento, que dura un total de 11 minutos, ofrece un despliegue de emociones extraordinarias. Desde el momento en que se encienden los motores, hasta alcanzar la ingravidez, cada segundo está lleno de adrenalina.

Sensaciones Únicas

Gutiérrez describe la ingravidez como indescriptible, comparándola con la experiencia de estar sumergido a profundidades considerables en el mar, pero sin aletas. Aunque la experiencia de flotación no dura mucho, cada instante es valioso e inolvidable.

Desafíos y Futuro del Turismo Espacial

A medida que el espacio se convierte en un destino turístico, Gutiérrez es consciente de la complejidad y el costo involucrado en los lanzamientos. Con alrededor de 650 ingenieros trabajando en cada misión, el camino hacia un turismo espacial accesible aún es incierto. No obstante, su deseo de vivir más experiencias espaciales es claro, anhelando futuros vuelos de mayor duración.

Reflecciones Finales

Por el momento, Gutiérrez se queda con ganas de más, fascinado por las «sensaciones extremas» que el espacio puede ofrecer. Su travesía no solo marca un logro personal, sino que también sienta un precedente para el futuro del turismo espacial en España.