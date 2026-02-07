Archivos del Departamento de Justicia: Revelaciones Impactantes sobre Epstein y Coinbase

Documentos judiciales desclasificados revelan la conexión inesperada entre el controversial financista Jeffrey Epstein y Coinbase, uno de los gigantes de las criptomonedas.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Epstein habría tenido un papel como inversor en una ronda de financiamiento de Coinbase, registrándose en la Serie C en 2014 mediante una sociedad en las Islas Vírgenes.

La inversión se estima en 3 millones de dólares, lo que ha generado un gran revuelo en el ecosistema financiero. El nexo fue establecido por el empresario de criptomonedas Brock Pierce, quien presentó la oportunidad a Epstein, como se evidencia en correos electrónicos incluidos en el expediente.

Además, otros documentos indican que Fred Ehrsam, cofundador de Coinbase, había discutido un posible encuentro con Epstein para explorar su aporte de capital. En este contexto, se menciona también a Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, quien aconsejó a Epstein no involucrarse en la inversión.

Epstein y Silicon Valley: Un Vínculo Controversial

La noticia ha motivado aclaraciones por parte de otros fondos que estuvieron presentes en la misma ronda de financiamiento. Blockchain Capital enfatizó que su inversión no tuvo relación con Epstein.

En 2018, Epstein vendió la mitad de su participación en Coinbase por 14,7 millones de dólares, obteniendo una ganancia aproximada de 11 millones de dólares en esa transacción.

A pesar de que su historial judicial ya era público en 2014, los correos revelan que varios actores del mundo cripto estaban dispuestos a recibir su capital. Recientemente, los archivos de Epstein han dejado al descubierto inversiones en proyectos esenciales para el desarrollo inicial de Bitcoin.