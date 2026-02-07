Milei busca acelerar acuerdo con EE. UU., pero la espera se extiende hasta marzo

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno busca acelerar la aprobación del reciente acuerdo comercial firmado con Estados Unidos, una oportunidad que podría transformar la economía argentina.

Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa conjunta con el canciller Pablo Quirno, destacó la necesidad de que el Congreso ratifique este acuerdo, describiéndolo como una “oportunidad histórica” para Argentina. “Los legisladores deben aprovechar esta posibilidad”, enfatizó.

Análisis del proceso legislativo

Consultado sobre los plazos, Adorni explicó que actualmente se están llevando a cabo traducciones y ajustes técnicos necesarios para el acuerdo. “Si todo sigue su curso, esperamos enviarlo a extraordinarias. De lo contrario, será uno de los primeros proyectos en marzo”, adelantó.

A pesar del optimismo, algunos analistas sugieren que la inclusión del acuerdo en las sesiones extraordinarias será difícil debido a la agenda ya establecida.

Impacto del respaldo legislativo

Quirno resaltó la importancia del apoyo legislativo para atraer inversiones. Recordó que el mismo Congreso que aprobó iniciativas anteriores ahora tiene la oportunidad de facilitar cambios que beneficien al país. “Con un mejor respaldo de la sociedad, creemos que podremos aprobar estos cambios”, expresó.

Detalles del acuerdo y beneficios esperados

El acuerdo, firmado recientemente, busca fortalecer el intercambio bilateral y atraer capitales, alineándose con la estrategia geopolítica del Gobierno. Quirno se reunió en Washington con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, para formalizar el entendimiento que se anuncia como un hito para la relación bilateral.

Según Adorni, el acuerdo incluye la eliminación de aranceles para 1,675 productos. Este avance podría permitir que la Argentina aumente sus exportaciones de carne significativamente. Además, como resultado de este acuerdo, Estados Unidos otorgó a Argentina 80,000 toneladas adicionales de carne, lo que representa un incremento potencial de 800 millones de dólares en exportaciones.

Opiniones críticas sobre el acuerdo

El ex canciller Santiago Cafiero expresó su preocupación en redes sociales, señalando que el acuerdo podría ser “dañino” para Argentina, ya que no asegura acceso real al mercado estadounidense y exige concesiones amplias del país.

Proyectos de interpelación en el Congreso

Un grupo de diputados ha solicitado la interpelación de Quirno para discutir en profundidad el acuerdo y sus repercusiones. La solicitud, impulsada por miembros de la Coalición Cívica y el bloque Provincias Unidas, busca aclarar los compromisos que Argentina ha asumido y los posibles impactos económicos, comerciales y políticos.

“Es alarmante que este acuerdo se esté gestando sin un debate exhaustivo en el Congreso, lo que podría comprometer nuestra soberanía económica”, indicaron los legisladores en su petición.