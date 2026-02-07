El riesgo país supera los 500 puntos básicos al cierre de la semana

La reciente firma del acuerdo comercial con Estados Unidos no logró revertir la tendencia negativa en los mercados argentinos, donde el riesgo país marcó un nuevo ascenso.

A pesar de un repunte en el último día de la semana, los activos argentinos cerraron con pérdidas, llevando el riesgo país a 512 puntos básicos, un incremento de 16 puntos en comparación a la semana anterior. De esta manera, el índice de JP Morgan superó nuevamente la barrera de 500.

Resumen del S&P Merval

El S&P Merval concluyó la jornada con un aumento del 1,5% cuando se mide en pesos y un 1,8% en dólares. Sin embargo, a lo largo de la semana, el índice accionario más importante del país registró una caída del 7% en moneda local y del 6,7% en divisas extranjeras.

Acciones Destacadas

Entre las acciones que destacaron en el cierre del viernes se encuentran Supervielle, que se elevó un 4%, y Aluar, que creció un 3,9%. Algunos títulos del panel general llegaron a dispararse hasta un 20% en la misma jornada.

Resultados en Wall Street

Las acciones argentinas en Wall Street presentaron un panorama más optimista, con incrementos en los ADR de Supervielle (+7,1%), Edenor (+6,6%) y Macro (+4,8%).

Deuda Soberana y Tipo de Cambio

La deuda soberana en dólares mostró un aumento del 0,9% en Nueva York, aunque los bonos regidos por la legislación local sufrieron pérdidas. Por su parte, el tipo de cambio spot descendió un 0,7% hasta situarse en $1.432, resultando en una caída semanal del 1%. Esto ocurre mientras el Banco Central mantiene una dinámica de compras en el mercado, adquiriendo US$ 51 millones el día de ayer y un total de US$ 317 millones en lo que va de febrero.

El Mercado Cripto y la Caída del Bitcoin

En el ámbito de las criptomonedas, el bitcoin se cotiza actualmente a US$ 70.609, registrando una caída del 20% en lo que va del año. La criptomoneda más importante del mercado alcanzó precios que recordaban niveles no vistos en 16 meses, tocando los US$ 60.000 el jueves.

Reflexiones sobre el Comportamiento del Bitcoin

Analistas sostienen que el comportamiento del bitcoin se asemeja al de un commodity, con correcciones que responden a la dinámica del mercado tradicional. Patricio Mesri, CEO de Bybit para América Latina, mencionó que en tiempos de corrección, las estrategias de inversión a largo plazo se vuelven cruciales. «La clave es comprar cuando los precios son bajos y vender cuando son altos», enfatizó.

Balance Anual del Bitcoin

Más allá de la volatilidad del momento, es importante recordar que el año anterior el precio del bitcoin cerró con una caída cercana al 8%. Para diciembre de 2025, se espera que la criptomoneda se sitúe en torno a US$ 88.000, en comparación con unos US$ 95.000 a finales de diciembre de 2024.