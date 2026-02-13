Alberto Ruskolekier: ‘EE.UU. disminuye su presencia militar en Europa’

En un contexto global cambiante, Estados Unidos está ajustando sus estrategias militares, priorizando su atención hacia Asia y disminuyendo su despliegue de tropas en Europa.

El analista internacional Alberto Ruskolekier compartió su perspectiva sobre la reconfiguración de la política internacional en su intervención con Canal E. Según él, “Estados Unidos, el principal componente militar de la OTAN, está reduciendo la presencia de soldados norteamericanos en Europa”.

En la actualidad, se estima que hay aproximadamente 90,000 efectivos norteamericanos en el continente europeo. Sin embargo, Ruskolekier aclara que, aunque no habrá un retiro total, “sí se está disminuyendo la cantidad de tropas” desplegadas.

Motivos Detrás del Cambio de Estrategia de EE. UU.

Ruskolekier subraya que la atención de Estados Unidos se centra más en Asia que en Europa. “La verdadera preocupación radica en China, a quien consideran como la amenaza primaria en lugar de Rusia”, apuntó. Este cambio implica una reducción de las tropas en Europa para fortalecer su presencia en la región del Indo-Pacífico.

Historial de Tratados Militares

Este enfoque no es nuevo. En 2007, Estados Unidos firmó un acuerdo conocido como el Tratado Quad, que incluye a Japón, Filipinas y Australia, diseñado para disuadir a China y fortalecer el Indo-Pacífico. La política tuvo un giro significativo en 2021 con la creación del tratado AUKUS junto a Australia y el Reino Unido, que incluye cooperación en submarinos nucleares y tecnología de inteligencia artificial como forma de disuasión frente a la potencia asiática.

El impacto de estas decisiones ha sido profundo, especialmente en Europa. Francia, que tenía un acuerdo para vender submarinos nucleares a Australia, vio frustrada su intención tras la firma del tratado AUKUS.

Perspectivas sobre Europa

Sobre el vínculo contemporáneo con Europa, Ruskolekier sugiere que la administración de Trump favoreció un enfoque más económico. “Europa está libre para operar económicamente”, expresó, señalando que la principal economía del continente, Alemania, se encuentra actualmente en recesión, lo que complica aún más el panorama.