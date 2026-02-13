Eliminación del peso: El Tesoro busca frenar la inflación

La reciente disminución del riesgo país y la caída del dólar crean un panorama económico transformador en Argentina. Expertos analizan las implicaciones de estas medidas y su impacto futuro.

El economista David Duek, en diálogo con Canal E, ofreció su perspectiva sobre el nuevo escenario económico que se construye a partir de la reducción del riesgo país y la baja en el dólar. Durante la charla, enfatizó el relevante papel del Tesoro Nacional, la dinámica del mercado financiero y el cruce entre el oro y el bitcóin.

Uno de los principales cambios discutidos fue la reciente decisión del Tesoro Nacional de retirar pesos del mercado, una medida destinada a mitigar la presión inflacionaria que afecta al país. Según Duek, «retirar el peso busca frenar la inflación en aumento”.

Un Cambio en la Tendencia Inflacionaria

Duek subrayó que el país ha experimentado un giro inflacionario en los últimos cinco meses, luego de un período de desinflación constante. “La tendencia comenzó a revertirse y ahora atravesamos una suba en la inflación”, indicó

El economista detalló que esta acción fue implementada mediante una licitación de deuda en pesos. “El Tesoro renovó más del 123% de sus deudas, lo que significa un movimiento significativo en la economía”, expuso.

La Estrategia del Tesoro Nacional

La intervención del Tesoro ha tenido efectos directos en distintas áreas de la economía. “No solo se emitieron nuevos pesos, también se absorbieron 1.7 billones, lo que contribuye a reducir la oferta monetaria”, explicó Duek. Sin embargo, advirtió que los resultados no son lineales y presentan una dualidad: si bien la medida puede reducir temporalmente la inflación, también puede complicar la reactivación económica.

Este dilema entre mantener la estabilidad macroeconómica y fomentar el crecimiento es crítico. “Sin una macroeconomía sólida y desinflación controlada, es difícil atraer inversión, tanto extranjera como interna”, comentó el economista.

Finalmente, Duek puso de relieve que la historia económica de Argentina influye en las decisiones de las empresas. “Las empresas son renuentes a invertir debido a las experiencias pasadas del país”, concluyó.