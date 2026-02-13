Psicóloga de Córdoba Explora el Fenómeno Therian: ‘No Debemos Morder a Otros’

El Fenómeno Therian en Córdoba: Identidad y Convivencia En Debate

En Córdoba, el movimiento Therian ha cobrado fuerza entre los jóvenes, generando un intenso debate sobre la identidad y el impacto en la salud mental. ¿Es una simple moda o una búsqueda de pertenencia genuina?

¿Qué es el movimiento Therian?

El término Therian se refiere a aquellos que se identifican subjetivamente con animales, buscando conectar con una parte de sí mismos más allá de lo convencional. Este fenómeno ha encontrado un amplio eco en redes sociales y encuentros juveniles, promoviendo discusiones sobre la identidad personal.

Expertos opinen: más allá de la etiqueta

En conversación con Punto a Punto Radio, la psicóloga Cecilia Jaguet subrayó que muchas de estas personas llevan una vida cotidiana normal, pero eligen una forma única de identificarse. “No se puede diagnosticar a alguien solo por su manera de expresarse”, afirmó, cuestionando si el fenómeno es una moda pasajera o un tema serio de salud mental.

La búsqueda de pertenencia

Jaguet resaltó que uno de los aspectos más relevantes de este fenómeno es la necesidad de pertenencia. “Al identificarse como Therian, los jóvenes encuentran un grupo que les entiende y les acepta sin juzgar”, explicó, relacionando esta búsqueda con procesos típicos de la adolescencia, donde la construcción de identidad es fundamental.

El rol de los adultos en la convivencia

Sin embargo, la profesional destacó la importancia de establecer límites. “Es esencial no exceder el espacio personal de los demás”, advirtió, citando comportamientos que podrían ocasionar incomodidad o daño. “No podemos morder o perturbar a la rutina de otros”, insistió.

Evaluación y acompañamiento profesional

La psicóloga aboga por la importancia del apoyo de adultos responsables en la vida de quienes se identifican como Therian. Evaluar si dichas conductas afectan el rendimiento cotidiano o la socialización es crucial. En caso negativo, puede ser aconsejable buscar ayuda profesional para ofrecer el acompañamiento correcto.

Un fenómeno en expansión

A medida que el movimiento Therian se expande a nivel mundial y comienza a consolidarse en Córdoba, Jaguet enfatiza la relevancia de escuchar sin prejuicios. Es vital permitir el proceso de exploración de identidad mientras se establecen límites claros para asegurar una convivencia armoniosa.