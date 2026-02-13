Portugal aprueba restricciones en redes sociales para menores de 16 años

El Parlamento de Portugal ha dado un paso decisivo al aprobar una ley que limita el acceso a plataformas de redes sociales para niños menores de 16 años, alineándose con una tendencia creciente en varios países.

La nueva legislación establece que los menores de 16 años necesitarán el consentimiento expreso de sus padres o tutores legales para acceder a redes sociales y otras plataformas digitales. A diferencia de la normativa anterior que permitía el acceso a partir de los 13 años con autorización, ahora se incrementa la edad mínima.

Detalles de la Nueva Ley

La ley establece que la «edad mínima digital para el acceso autónomo a plataformas de redes sociales, servicios de video y comunicación abierta es de 16 años». Aquellos que tengan entre 13 y 16 años solo podrán acceder a estas con el consentimiento verificado de sus padres. Además, se prohibirá el acceso a estas plataformas y aplicaciones para niños menores de 13 años.

Redes Sociales Afectadas

El documento mencionado se aplica a plataformas populares como Instagram, Facebook y TikTok, pero no extenderá restricciones a aplicaciones de mensajería como WhatsApp, ampliamente utilizadas por padres para comunicarse con sus hijos.

Obligaciones de las Plataformas

Según el Partido Socialista, las empresas deben garantizar que las redes accesibles para menores de entre 13 y 16 años cuenten con funcionalidades que prevengan la exposición a contenido violento, sexualizando precoz o videojuegos adictivos.

La ley también impide la creación de cuentas nuevas para los menores de 13 años y para aquellos de 13 a 16, será necesario implementar un mecanismo de verificación como la Clave Móvil Digital, que permita identificar la edad sin revelar más información.

Supervisión y Controversias

La supervisión de estas medidas recaerá en la Autoridad Nacional de Comunicaciones (Anacom) y la Comisión Nacional de Protección de Datos (CNPD). Sin embargo, partidos de la oposición han expresado su preocupación sobre la efectiva aplicación de la ley, así como el riesgo de que los jóvenes utilicen VPNs para eludir estas restricciones.

Asimismo, algunos legisladores han criticado la ley. La diputada Madalena Cordeira calificó la propuesta de «restrictiva» y acusó al ala izquierda de favorecer regímenes autoritarios.

Acciones en Europa y Más Allá

La creciente preocupación por el impacto de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes está motivando a varios países a considerar legislación similar. Australia inició este camino con una ley que impone mecanismos de verificación de edad para los menores de 16 años.

Francia aprobó recientemente una ley que limita el acceso a redes sociales para menores de 15 años, mientras que Dinamarca también se prepara para prohibir el acceso a menores de 15. Italia y España están explorando medidas similares, con discusiones aún en curso en el Congreso español.