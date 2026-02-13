¿Cuándo llegará a Nueva York la tormenta invernal que intensificará el frío en EE.UU.?

A medida que los patrones climáticos en Estados Unidos evolucionan, el clima en Nueva York comienza a experimentar variaciones interesantes en los próximos días, prometiendo una nueva dinámica atmosférica.

Transformaciones en el Clima de Nueva York

Este viernes 13 de enero marca un punto de inflexión en el clima neoyorquino, con la llegada de un sistema atmosférico que podría traer sorpresas. Según los pronósticos, aunque el día comenzará bajo condiciones estables y mayormente despejado, se anticipa un posible cambio hacia la noche.

Los expertos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) indican un 20% de probabilidad de ligeras nevadas o chaparrones durante la noche del viernes.

Fuente: nyctourism.com



Primeros Indicios de Inestabilidad

Un leve disturbio atmosférico se prevé que cruce la región la noche del viernes. Aunque no se trata de un fenómeno inusual, sí representa el primer signo de inestabilidad que podría generar precipitaciones ligeras, sin expectativa de acumulaciones significativas.

Temperaturas en Ascenso el Fin de Semana

Las temperaturas durante el fin de semana mostrarán una tendencia a ubicarse cerca o ligeramente por encima de lo habitual para esta época del año. En particular, en la ciudad de Nueva York y áreas costeras, las mínimas se situarán entre 24°F (-4°C) y 28°F (-2°C).

Durante el sábado y el domingo, se espera un panorama climático diferente a las semanas recientes, marcadas por la irrupción de aire polar.

Seth Wenig – AP



Olas de Lluvias en el Sur del País

Mientras Nueva York disfrutará de un clima más estable, otros estados del sur, como Oklahoma, Texas y Arkansas, se preparan para un sistema de baja presión que podría traer lluvias intensas de hasta 5 pulgadas (13 cm).

Incertidumbre en el Pronóstico para Nueva York

El devenir de este sistema es clave para conocer el impacto en Nueva York. Los modelos meteorológicos sugieren que podría moverse hacia la costa del Golfo antes de salir al Atlántico, aunque todavía hay “mucha incertidumbre” respecto a su trayectoria final. Existe la posibilidad de que la región se mantenga seca durante todo el fin de semana.