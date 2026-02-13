viernes, febrero 13, 2026
Economia

AXS, KITE y BANKR: Las 3 Altcoins que Revitalizan el Mercado

¡Las Altcoins Resucitan! Expectativas Crecientes en el Mercado Cripto

Febrero de 2026 marca un nuevo capítulo en el mundo de las criptomonedas, con altcoins destacándose y reavivando el interés de los inversores tras un periodo de bajo rendimiento.

Cuáles son las tres altcoins que pisan fuerte en febrero

Altcoins que Marcan la Diferencia

Axie Infinity (AXS), Kite (KITE) y BankrCoin (BANKR) son las altcoins que están captando la atención en este mes, mostrando un desempeño prometedor y potenciales movimientos significativos en el corto plazo.

Axie Infinity: Un Resurgir Impactante

AXS ha tenido un repunte inesperado, aumentando un 18% en un solo día. Este crecimiento afianza la tendencia positiva que comenzó a inicios de año, despertando un renovado interés por parte de los compradores. Si logra mantener este impulso, su precio podría superar los u$s1,65 y acercarse a u$s1,92. Sin embargo, si pierde el soporte de u$s1,32, podría experimentar una caída hacia u$s1,05.

Kite: Alcanzando Nuevos Máximos

KITE ha sorprendido a los inversores, alcanzando los u$s0,1719, un nuevo máximo desde principios de mes. Su sólida estructura se apoya en un rebote en u$s0,1506, aunque se deben considerar posibles correcciones. Una ruptura por debajo de u$s0,150 podría llevar el precio a u$s0,127, alterando su trayectoria alcista.

BankrCoin: Firme y Prometedor

BANKR ha mostrado gran fortaleza al superar la resistencia en u$s0,0007020, ahora actuando como soporte. El precio se ha acercado a u$s0,00099 y se ha consolidado en torno a u$s0,00087, lo que podría sugerir una continuidad en su tendencia. Si los compradores logran mantener este nivel, BANKR podría intentar romper su récord y avanzar hacia u$s0,00110. No obstante, una caída por debajo de u$s0,0007020 podría frenar su impulso y llevar a descensos significativos.

