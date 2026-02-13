AXS, KITE y BANKR: Las 3 Altcoins que Revitalizan el Mercado

¡Las Altcoins Resucitan! Expectativas Crecientes en el Mercado Cripto

Febrero de 2026 marca un nuevo capítulo en el mundo de las criptomonedas, con altcoins destacándose y reavivando el interés de los inversores tras un periodo de bajo rendimiento.

Altcoins que Marcan la Diferencia

Axie Infinity (AXS), Kite (KITE) y BankrCoin (BANKR) son las altcoins que están captando la atención en este mes, mostrando un desempeño prometedor y potenciales movimientos significativos en el corto plazo.

Axie Infinity: Un Resurgir Impactante

AXS ha tenido un repunte inesperado, aumentando un 18% en un solo día. Este crecimiento afianza la tendencia positiva que comenzó a inicios de año, despertando un renovado interés por parte de los compradores. Si logra mantener este impulso, su precio podría superar los u$s1,65 y acercarse a u$s1,92. Sin embargo, si pierde el soporte de u$s1,32, podría experimentar una caída hacia u$s1,05.

Kite: Alcanzando Nuevos Máximos

KITE ha sorprendido a los inversores, alcanzando los u$s0,1719, un nuevo máximo desde principios de mes. Su sólida estructura se apoya en un rebote en u$s0,1506, aunque se deben considerar posibles correcciones. Una ruptura por debajo de u$s0,150 podría llevar el precio a u$s0,127, alterando su trayectoria alcista.

BankrCoin: Firme y Prometedor

BANKR ha mostrado gran fortaleza al superar la resistencia en u$s0,0007020, ahora actuando como soporte. El precio se ha acercado a u$s0,00099 y se ha consolidado en torno a u$s0,00087, lo que podría sugerir una continuidad en su tendencia. Si los compradores logran mantener este nivel, BANKR podría intentar romper su récord y avanzar hacia u$s0,00110. No obstante, una caída por debajo de u$s0,0007020 podría frenar su impulso y llevar a descensos significativos.