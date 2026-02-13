Identifican a cuatro manifestantes violentos en el Congreso, incluyendo a quienes lanzaron bombas molotov

Identifican a los responsables de los disturbios en la marcha contra la reforma laboral

La tensión en el Congreso continúa luego de los violentos incidentes durante la protesta contra la reforma laboral, y el Gobierno ha decidido dar un paso al frente al revelar la identidad de cuatro manifestantes implicados en actos de agresión.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, publicó en sus redes sociales la información personal de los cuatro hombres que se unieron a un grupo que utilizó bombas molotov contra la policía. Fruto de un trabajo de investigación que cruzó diversas bases de datos y material visual de la cobertura periodística, estos individuos han sido identificados como los generadores de caos en la manifestación.

Implicados en actos de violencia

Entre los identificados se encuentran Matías Roldán (27) de Tucumán, Denis Figueredo (20) de La Matanza, Federico Mazzagalli (42) de Caballito y Patricio Castellán (33) de Lomas de Zamora. Roldán fue visto armando bombas molotov, lo que fue corroborado por un tatuaje único observado en las imágenes del incidente. Figueredo, captado filmando por cámaras de C5N, arrojó piedras al personal policial desde cerca de la zona de la trinchera. Un perfil polémico Federico Mazzagalli, además de su iniciativa artística en el diseño de moda, ha publicado en sus redes mensajes que contradicen su participación en la violencia, posicionándose como un defensor de la no violencia. Sin embargo, su presencia en la trinchera de las molotovs ha dejado a muchos cuestionando la autenticidad de su discurso. Castellán, a su vez, captó la atención de los medios por sus comentarios inusuales durante una entrevista, donde su argumentación incluye elementos de conspiración.

Reacciones del Gobierno

La ministra Monteoliva no escatimó en sus declaraciones al referirse a los manifestantes como «desestabilizadores». Compartió un video que ilustra el trabajo conjunto de la Justicia y la Policía Federal Argentina para llevar adelante las detenciones de estos individuos. «Se les acabó la impunidad», enfatizó. “Los identificamos, los iremos a buscar y los meteremos presos. Las hacen, las pagan”, aseguró Monteoliva en su cuenta de Twitter, exponiendo la carpeta de evidencia recopilada que presentó ante la Justicia.

La situación en el Congreso

Los enfrentamientos del miércoles pasado dejaron un saldo de cuatro policías heridos y al menos 43 personas detenidas, varios de ellos conectados a grupos relacionados con el diputado Juan Grabois. En la misma jornada, se llevaron a cabo arrestos adicionales en estaciones de tren, elevando el número total de detenidos. Denuncia penal del Gobierno Desde el Ministerio de Seguridad, el director de Normativa y Legislación, Manuel Franco, formalizó una denuncia penal contra los responsables de los actos violentos, catalogándolos con «rasgos terroristas». La denuncia incluye cargos como atentado contra el orden constitucional y resistencia a la autoridad.

Concerniente conducta de manifestantes