Familia necesita $1.360.000 para evitar la pobreza, según INDEC

En enero de 2026, el costo de vida se ha vuelto un tema crucial: una familia tipo de cuatro integrantes requiere más de $1.360.299 para considerarse no pobre y $623.990 para no caer en la indigencia, de acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El primer mes del año marcó un incremento del 3,9% en la canasta básica total (CBT), que determina el nivel de pobreza, y un 5,8% en la canasta básica alimentaria (CBA), que define la indigencia.

Ambas canastas superaron la inflación general, que se situó en 2,9%. En comparación interanual, la CBT aumentó 31,6%, mientras que la CBA lo hizo un 37,6%, evidenciando tendencias opuestas en relación con la inflación general.

El INDEC advierte que la inflación de enero podría haber sido más baja con un método alternativo.

Composición de la Canasta Básica Alimentaria

La CBA se calcula según las necesidades calóricas y proteicas de un varón adulto entre 30 y 60 años con actividad moderada. Se seleccionan los alimentos y su cantidad basándose en los hábitos de consumo del hogar, según datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).

Para determinar la CBT, se incluye la CBA más otros bienes y servicios no alimentarios. Esto se realiza mediante el coeficiente de Engel (CdE), que relaciona los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia, según explica el INDEC.

Inflación en enero de 2026

El incremento del 2,9% en la inflación de enero fue en gran parte impulsado por los aumentos en Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%) y Restaurantes y hoteles (4,1%). La categoría con mayor impacto fue la de alimentos, destacándose subas en Carnes y derivados y en Verduras, tubérculos y legumbres.

Las menores variaciones se observaron en Educación (0,6%) y en Prendas de vestir y calzado (-0,5%), reflejando un comportamiento diverso en el mercado.

En términos generales, los precios Estacionales (5,7%) lideraron el aumento en las categorías, seguidos por el IPC núcleo (2,6%) y Regulados (2,4%).

Estimación de Pobreza en el Tercer Trimestre de 2025

La pobreza en Argentina se habría ubicado en 26,9% durante el tercer trimestre de 2025, lo que representa una disminución de 11,4 puntos porcentuales en comparación con 2024, cuando alcanzó el 38,3%, según el Ministerio de Capital Humano.

Asimismo, la indigencia también mostró una baja, situándose en 6%, lo que supone una reducción de 3,2 puntos porcentuales en relación al año anterior.