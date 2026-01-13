Alcaldía de Bogotá justifica aumento en tarifas de TransMilenio ante críticas del Gobierno

La Alcaldía de Bogotá se enfrenta a un fuerte debate luego del reciente aumento de tarifas en TransMilenio, el sistema de transporte masivo de la ciudad. La respuesta del gobierno local busca aclarar las razones detrás de esta decisión y las críticas que han surgido.

El secretario general del Distrito, Miguel Silva Moyano, defendió la reciente decisión de aumentar las tarifas, señalando que las críticas hacia la administración de Carlos Fernando Galán son injustas. Este ajuste no es exclusivo de Bogotá, sino que se aplica a diversas ciudades del país, argumentó.

Reacciones del Gobierno Nacional

Las declaraciones de Silvia surgieron tras quejas del Ministerio de Transporte respecto a la reciente medida. «Es sorprendente que se quiera convertir esto en un ataque a la administración», expresó el funcionario. Además, afirmó que el aumento de tarifas fue necesario para hacer frente a la presión económica que afectan a todos los sistemas de transporte urbano en Colombia.

Justificación del Incremento

El incremento tarifario no fue decidido de manera aislada, ya que otras ciudades también han realizado ajustes debido a un aumento considerable en el salario mínimo, que se incrementó en un 23,7%. Este factor, sumado a las condiciones económicas que impactan la operación del transporte público, hizo necesario este ajuste.

Un Llamado a la Colaboración

Silva Moyano instó a la ministra de Transporte a trabajar de manera conjunta para evaluar las cifras y analizar alternativas que ayuden a mitigar el impacto del incremento en los usuarios. «Necesitamos una colaboración entre el gobierno nacional y las administraciones locales», subrayó.

Un Debate que Continúa

La controversia se intensificó al conocerse que la tarifa de TransMilenio podría llegar a costar hasta $3.550. Esta cifra generó reacciones tanto en el distrito como en el ejecutivo, evidenciando las diferencias sobre las razones que justifican el aumento.

Respuestas del Presidente

El presidente Gustavo Petro cuestionó los argumentos del secretario general, al argumentar que factores como el costo de combustibles y mantenimientos son los principales responsables de aumentar la tarifa, y no únicamente el salario mínimo. «No es cierto que el salario mínimo impacte directamente en el precio del pasaje», afirmó el mandatario.

Perspectivas a Futuro

Petro también sugirió que las oficinas de transporte deberían considerar alternativas, como la migración a sistemas eléctricos, especialmente en las grandes ciudades. «Podemos destinar recursos para adquirir una flota eléctrica y, de esta manera, disminuir costos y mejorar el servicio», aseveró.

Con esta serie de declaraciones, el conflicto sobre el aumento de tarifas en TransMilenio resalta la necesidad de un diálogo más profuso entre las autoridades locales y nacionales. La situación sigue en desarrollo, y la búsqueda de soluciones para el transporte de la capital se vuelve cada vez más urgente.