La historia detrás de la invasión estadounidense a Panamá: Un eco del pasado en la actualidad

Hace 36 años, el mundo fue testigo de la controversial invasión estadounidense a Panamá, un evento que redefiniría no solo la historia de la nación centroamericana, sino también las dinámicas geopolíticas de la región. Hoy, a medida que se vislumbran sombras de repetición en Venezuela, es vital recordar lo sucedido.

¿Qué fue la Operación Causa Justa? La Operación Causa Justa, lanzada en diciembre de 1989, tenía como principal objetivo derrocar al dictador Manuel Antonio Noriega, quien había sido acusado por Estados Unidos de narcotráfico. El presidente de EE. UU., George H. W. Bush, movilizó miles de tropas a Panamá para arrestar a Noriega, quien había controlado el país durante seis años mediante un régimen militar.

Los hechos de diciembre de 1989 En medio de una creciente tensión política y social, Noriega anuló las elecciones y reprimió la oposición, lo que llevó a Washington a decidir una intervención militar. La operación concluyó en enero de 1990 con la rendición de Noriega, quien fue llevado a Estados Unidos para enfrentar la justicia.

Un paralelo inquietante: Venezuela Hoy, la Operación Resolución Absoluta recuerda a la intervención de 1989, ya que el gobierno de Donald Trump busca capturar al expresidente venezolano Nicolás Maduro, igualmente acusado de narcotráfico. Ambos estos casos resaltan la misma narrativa de intervención y el destino similar de los líderes capturados.

Las repercusiones en Panamá tras la invasión La economía panameña ya estaba en crisis antes de la invasión, con sanciones impuestas por EE. UU. que devastaron el sector financiero. Posterior a la caída de Noriega, el país enfrentó una severa recesión, y se requerían años para reconstruirlo. A pesar de ello, el Tribunal Electoral restableció rápidamente el gobierno constitucional, confirmando la victoria de Guillermo Endara.

Un nuevo amanecer político y su legado La llegada de Endara a la presidencia, bajo el amparo militar estadounidense, fue vista por muchos como signo de dependencia. Su gobierno cargó con el desafío de reconstruir un país roto, y aunque se llevaron a cabo elecciones, la huella de la intervención continuó presente en la política panameña.

Influencia estadounidense que persiste Aun después de la invasión, la influencia de EE. UU. no cesó. Panamá se adaptó a un modelo de seguridad centrado en la policía y su economía comenzó a mejorar con la llegada de inversiones, aunque el costo humano de la invasión sigue siendo motivo de discusión y reflexión.