Alejandra Monteoliva propone fortalecer controles en marchas tras disturbios en el Congreso

La nueva ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, propone un conjunto de medidas para aumentar el control en las manifestaciones, tras los recientes disturbios en el Congreso. Esta iniciativa ha generado un intenso debate en la opinión pública.

Medidas en Evaluación Tras Incidentes en el Congreso

La titular de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, anunció su intención de implementar nuevas estrategias para controlar las manifestaciones. Esta decisión surge luego de los violentos sucesos ocurridos en una reciente protesta contra la Reforma Laboral. Entre las opciones que se están considerando se encuentran la revisión de mochilas y la regulación del uso de banderas.

Un Contexto de Conflicto

En la protesta, hubo enfrentamientos que incluyeron el lanzamiento de objetos contundentes y bombas molotov por parte de algunos asistentes. Como respuesta, la policía y gendarmes utilizaron gases lacrimógenos y otras tácticas para dispersar a la multitud. Hasta ahora, se han identificado y judicializado a 26 personas, incluido un menor de 16 años.

Prevención y Seguridad: Un Equilibrio Delicado

En declaraciones al programa Pan y Circo, Monteoliva enfatizó que el objetivo de los nuevos controles es prevenir riesgos y asegurar la integridad de todos los involucrados. Sin embargo, la ministra aseguró que se buscará que estas medidas no vulneren los derechos de los manifestantes ni del personal de seguridad.

Cuestionamientos Legales sobre las Requisas

Según el Código Procesal Penal Federal, la policía puede realizar requisas sin orden judicial solo bajo ciertas condiciones. Esto ha generado dudas acerca de la legalidad de las medidas propuestas por Monteoliva y las implicaciones para los derechos civiles.

Monitoreo Constante de Manifestaciones

La ministra anunció que su cartera seguirá monitoreando la seguridad durante las manifestaciones, ajustando los controles según sea necesario, respetando siempre la integridad física de los participantes y del personal de seguridad presentes.