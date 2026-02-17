Tarique Rahman asume como Primer Ministro en Bangladesh

El líder del Partido Nacionalista de Bangladesh, Tarique Rahman, juró como primer ministro en un Parlamento revitalizado, marcando un cambio significativo tras los disturbios de 2024 que sacudieron al país.

En una ceremonia histórica, Tarique Rahman y otros legisladores prestaron juramento el martes, convirtiéndose en los primeros representantes electos en asumir sus cargos tras la destitución del gobierno de Sheikh Hasina. Con 60 años y proveniente de una de las dinastías políticas más influyentes de Bangladesh, Rahman regresa al poder tras 17 años de exilio, liderando un país de 170 millones de habitantes.

El Contexto Político Actual

La transición de poder se produce luego de que un gobierno interino administrara el país durante 18 meses. Los nuevos legisladores, que prometieron lealtad a la nación, fueron juramentados por el jefe de la Comisión Electoral, A M M Nasir Uddin. Se espera que el presidente, Mohammed Shahabuddin, tome juramento a Rahman y su gabinete más tarde el mismo día.

Un Victoria Significativa

Rahman, quien ganó en las elecciones del 12 de febrero con una aplastante mayoría, expresó durante su discurso de victoria: “Este triunfo pertenece a Bangladesh y a la democracia. Es un logro para aquellos que han luchado y sacrificado por la libertad.”

Desafíos en el Horizonte

A pesar de su victoria, Rahman reconoce los retos que enfrenta, sobre todo en algo tan crítico como la economía. “Comenzamos esta nueva etapa en medio de dificultades económicas, instituciones debilitadas y un clima de inseguridad”, comentó, enfatizando la necesidad de restablecer la estabilidad y fomentar el crecimiento en el país, clave en la industria de la confección a nivel global.

Un Llamado a la Unidad

El nuevo primer ministro ha hecho un llamado a todas las fuerzas políticas a unirse en un momento de polarización extrema. “Es vital que todos trabajemos juntos para superar la crisis”, subrayó Rahman, quien busca construir un ambiente pacífico y cooperativo.

Resultados Electorales y Reacciones Internacionales

El partido de Rahman, el BNP, logró obtener 212 escaños, contrastando con los 77 del bloque liderado por Jamaat-e-Islami. Aunque esta última formación ha cuestionado los resultados en 32 distritos, su líder, Shafiqur Rahman, se comprometió a actuar como una oposición “vigilante y pacífica”.

El partido Awami League de Sheikh Hasina, que no participó en las elecciones, recibió un fuerte rechazo de su exlíder, quien se encuentra en la clandestinidad en India tras ser sentenciada a muerte por crímenes de lesa humanidad. A pesar de esto, India ha celebrado la “decisiva victoria” del BNP, un cambio notable en las relaciones históricamente tensas entre ambos países.

Representación de Género y Diversidad

Solo siete mujeres fueron elegidas directamente, aunque el sistema prevé 50 escaños adicionales reservados para mujeres, dependiendo del porcentaje de votos obtenidos. También se destacó la inclusión de cuatro miembros de comunidades minoritarias, incluidos dos hindúes, en una nación predominantemente musulmana.