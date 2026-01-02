Alerta amarilla: Fuertes vientos en la Costa y tormentas severas en seis provincias

Las vacaciones en la Costa Argentina este viernes estarán marcadas por condiciones climáticas adversas, con vientos intensos que impactan desde Mar Chiquita hasta Carmen de Patagones. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido alertas que advierten a los turistas de estos fenómenos.

Vientos Fuertes en las Playas de Buenos Aires

El SMN ha comunicado que el litoral bonaerense enfrentará vientos provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre los 40 y 55 km/h, pudiendo llegar a ráfagas de hasta 75 km/h. Este fenómeno afecta diversas playas, incluyendo Mar del Plata, Miramar y Necochea, entre otras.

Tormentas Aisladas en el Noroeste Argentino

Además, se han emitido alertas amarillas para Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta y Tucumán debido a la posibilidad de tormentas aisladas. Estas podrían presentar intensa actividad eléctrica, granizo y precipitaciones acumuladas que varían entre 20 y 40 mm, superándose en algunas áreas.

Condiciones en la Cordillera y Santa Cruz

En la región cordillerana, las lluvias pueden manifestarse como nieve en las elevaciones más altas. En Santa Cruz, la alerta por lluvias fuertes prevé acumulaciones entre 10 y 15 mm en las zonas costeras.

Perspectivas Climáticas para el Fin de Semana

Tras el calor extremo del final de año, el clima del viernes 2 de enero presenta un alivio, con temperaturas máximas cercanas a 28 grados y cielo despejado. Para el sábado, se espera un ligero descenso, con mínimas de 17 y máximas de 26 grados. El domingo podría volver a alcanzar los 28 grados.

Pronóstico para la Próxima Semana

De acuerdo con el SMN, se anticipa que desde el lunes hasta el jueves no habrá lluvias. Las mínimas se situarán en torno a los 20 grados, mientras que las máximas podrían alcanzar los 30 grados.

Impacto de la Tormenta en Córdoba

En un episodio reciente, una contundente tormenta azotó Córdoba, trayendo consigo granizo del tamaño de pelotas de ping pong y vientos devastadores. Lamentablemente, una víctima resultó del fuerte temporal, que también causó daño considerable a vehículos y estructuras.