INDEC modifica su método de medición de la inflación: ¿qué cambia?

El INDEC dará un giro en su forma de calcular la inflación, implementando un nuevo método a partir de enero de 2026. Este cambio busca reflejar de manera más realista el impacto en los bolsillos de los argentinos.

Nueva Metodología del INDEC para Calcular la Inflación

Desde el 2 de enero de 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) presentará una renovada metodología para medir la inflación. Este proceso se basa en una canasta de consumo más adecuada que refleja las necesidades actuales de la población, anunciada previamente por el Gobierno en septiembre de 2025.

Los datos recolectados el próximo 13 de enero aún se ajustarán al antiguo método, mientras que el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) se dará a conocer en febrero. Esto permite mantener la continuidad histórica de los datos mientras se inicia la implementación de estos cambios significativos.

Aspectos Clave del Nuevo IPC

La nueva medición se cimenta en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2017-2018, reemplazando las referencias anteriores de 2004-2005. Se adoptan estándares internacionales que introducen 13 divisiones de consumo en lugar de las 12 anteriores, reflejando así hábitos de consumo más actuales.

Los alimentos y bebidas verán una disminución en su peso relativo mientras que el transporte y la comunicación cobrarán mayor relevancia. El cambio también incluye una actualización en servicios como streaming, que se ha vuelto esencial en muchos hogares argentinos.

Con esta metodología, el volumen de datos analizados aumentará de 320,000 a 500,000 precios mensuales, facilitando un procesamiento más ágil y preciso.

Perspectivas Inflacionarias para Enero

Los analistas pronostican una ligera desaceleración en la inflación de enero, que se estima en un 1.9%. Este posible descenso marca un alivio tras varios meses de aumentos significativos. Según estimaciones recientes de consultoras, diciembre podría cerrar con una inflación cercana al 2.5%, situando al IPC en torno al 32% a lo largo del año.

Aun así, los incrementos en tarifas de servicios públicos, como luz y gas, que ya han sido anunciados, afectarán directamente el presupuesto de los hogares. Estos ajustes, que rondan entre el 2.5% y el 4%, no incluyen la eliminación de subsidios energéticos, lo que podría disparar los precios aún más.

Además, se prevé un aumento en el costo del boleto de colectivo, el cual se ajustará según el avance del IPC más un recargo del 2%. Estos cambios impactarán a casi todos los argentinos, generando efectos en cadena sobre otros precios del mercado.