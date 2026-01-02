Gil Domínguez: ‘El DNU que reforma la SIDE marca un giro neofascista en el modelo’

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez arremete contra el nuevo decreto que reestructura la Secretaría de Inteligencia, advirtiendo sobre sus implicaciones autoritarias.

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez ha lanzado una fuerte crítica al decreto que modifica la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), tildándolo de un paso decisivo hacia un modelo autoritario. En sus declaraciones, destacó que este cambio representa un «definitivo giro hacia la consolidación neofascista del modelo«.

El Impacto del DNU 941/2025

Gil Domínguez afirmó que el DNU 941/2025 no sólo refleja el fortalecimiento del régimen actual, bajo la dirección de Javier Milei, sino que también perpetúa tendencias preocupantes en el sistema político argentino. Según el abogado, esto ocurre en gran parte debido al silencio y la inacción de los partidos políticos tradicionales, así como la falta de resistencia por parte del sistema judicial.

“Estas decisiones dejan cicatrices profundas en nuestra democracia que, lamentablemente, tardarán mucho en sanar”, enfatizó en una publicación en redes sociales, haciendo hincapié en la urgencia de abordar estos temas antes de que sea demasiado tarde.

Cuestionamientos al Artículo 2 Quater

En un análisis detallado de otras implicaciones del decreto, Gil Domínguez también criticó el artículo 2° quater, que define las actividades de contrainteligencia. Este artículo autoriza medidas que van desde la prevención de infiltraciones y espionaje, hasta acciones en el ámbito público para proteger información sensible.

El abogado enfatizó que la descripción de actividades de contrainteligencia es alarmante y reminiscentes de acciones tomadas durante la dictadura militar, donde se marcaba a las personas por sus creencias o apariencia. “Esto se asemeja a las prácticas de control y vigilancia implementadas en escuelas y universidades durante tiempos oscuros de nuestra historia”, añadió.

Gil Domínguez concluyó que el nuevo marco de acción de la SIDE no solo pone en juego la integridad de la democracia, sino que también replantea el rol de la inteligencia en un marco de respeto a las libertades individuales. Este debate, por lo tanto, se vuelve crucial en el actual clima político argentino, marcado por cuestionamientos sobre la libertad y el control gubernamental.