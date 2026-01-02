Descuentos Actuales para Viajar en Colectivo en 2026

A partir de enero, el Banco Nación ha modificado su política de reintegros para el transporte colectivo, dejando atrás beneficios amplios y limitando las opciones para los usuarios. Conoce lo que se mantiene y lo que ha cambiado.

El comienzo de 2026 trae consigo importantes cambios en el esquema de reintegros del Banco Nación (BNA) para el transporte colectivo. En medio de un contexto de aumentos en las tarifas, la entidad ha decidido reducir significativamente las promociones disponibles para los usuarios.

Adiós a la Devolución Completa

La promoción que permitía a los pasajeros viajar con un reintegro total y hasta seis viajes diarios ya no está vigente y no ha sido renovada. Este ajuste ha llevado a que los usuarios busquen alternativas para continuar utilizando el transporte público sin un fuerte impacto en su bolsillo.

Reintegros Limitados a Través de MODO

Para este mes de enero, el único beneficio disponible es un reintegro limitado a través de la aplicación MODO, que ofrece hasta $5.000 mensuales a quienes usen el sistema de pago mediante código QR.

Este beneficio requiere que los usuarios abonen su pasaje exclusivamente con tarjetas de crédito Visa o Mastercard a través de la app BNA+ o MODO.

Criterios para el Descuento

Es importante resaltar que para acceder al reintegro, los usuarios deben contar con fondos suficientes en su cuenta. El reintegro se procesa dentro de los 30 días posteriores a la transacción realizada mediante el código QR del sistema SUBE.

Cómo Pagar tu Pasaje Usando BNA+

Si deseas optar por el reintegro en el transporte público utilizando la app BNA+, sigue estos sencillos pasos:

Abrir la app BNA+ Seleccionar «Viajar con QR» Generar un QR único para el pago Escanear el código en el lector SUBE del validador

Disponibilidad del Beneficio en Varias Provincias

El Banco Nación ha confirmado que esta promoción está activa en distintas provincias, incluyendo:

Buenos Aires

Córdoba

Santa Fe

Mendoza

Tucumán

Jujuy

San Luis

Neuquén

Promociones Adicionales para Usuarios de Visa

Paralelamente, los usuarios de tarjetas Visa que cuenten con tecnología NFC pueden beneficiarse de una promoción que les permite pagar el viaje directamente desde su celular, obteniendo un 100% de reintegro del valor del pasaje.

El límite de reintegro es de hasta $10.000 por mes, y los fondos se acreditan entre 20 y 30 días hábiles, dependiendo de la entidad que realizó la transacción.

Con estos cambios, las opciones a través de NFC y tarjetas Visa emergen como las alternativas más atractivas para los viajeros mientras esperan la posible reimplantación del esquema previo del Banco Nación.