Auto da cinco vueltas en ruta a Madryn: mujer salió despedida

Un dramático incidente tuvo lugar en la Ruta Nacional 3, a solo 13 kilómetros al sur de Puerto Madryn. Un automóvil volcó y dejó a sus tres ocupantes con heridas de consideración, lo que ha generado preocupación en la comunidad.

El accidente se produjo poco antes de las 16 horas de este viernes. Un Ford Fiesta, que se dirigía de Trelew hacia Puerto Madryn, perdió el control tras intentar sobrepasar a otro vehículo, resultando en un volcadura que dio cinco tumbos.

Detalles del Accidente

Según informaron fuentes policiales, una de las mujeres, de 25 años, fue despedida del auto durante el vuelo. Los tres ocupantes, incluyendo al conductor de 22 años, fueron rápidamente trasladados al hospital local para recibir atención médica urgente.

Estado de los Heridos

El conductor expresó dolores en un brazo, mientras que la mujer despedida sufrió lesiones en varias partes del cuerpo. La tercera ocupante, de 20 años, se encontraba en estado de shock y presentaba múltiples traumatismos.

Testimonio de un Testigo

Un automovilista que pasó detrás del Ford Fiesta en el momento del accidente relató a las autoridades que, tras finalizar la maniobra de sobrepaso, el vehículo perdió el control, se salió de la ruta y comenzó a dar vueltas hasta quedar boca arriba, a unos 40 metros del camino, en un terreno agrícola.