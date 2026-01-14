Alerta Amarilla: Vientos Fuertes y Riesgo Costero en Playa Unión y Puerto Madryn

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre condiciones peligrosas en la costa de Chubut, donde vientos intensos y una marea alta amenazan la seguridad de los bañistas.

Durante esta jornada, distintos sectores de Playa Unión y Puerto Madryn se enfrentan a ráfagas que podrían superar los 90 km/h, complicando la situación en el mar. La alerta amarilla activa ha llevado a las autoridades a tomar medidas preventivas, incluyendo el retiro de bañistas y un monitoreo constante de las condiciones climáticas.

Condiciones de Riesgo para los Bañistas

Con la marea alta llegando a su pico, Playa Unión presenta un panorama de riesgo considerable, sumado a la fuerza del viento que genera una deriva activa en el agua. Los Cuerpos de Guardavidas han solicitado a los visitantes que extremen las precauciones y sigan las indicaciones de seguridad. Este contexto crítico resultó en varias intervenciones a lo largo del día.

Rescates y Asistencias en la Playa

Entre los incidentes reportados, en el puesto de guardavidas 13 se llevó a cabo el rescate de dos menores de 14 y 10 años. Además, en el puesto 17, dos jóvenes mujeres fueron asistidas debido a dificultades en el mar. En otra situación, una mujer mayor de 70 años, oriunda de España, recibió atención, mientras que un niño de 8 años fue trasladado al hospital Santa Teresita de Rawson tras sufrir una fractura expuesta.

Previsiones de Tormentas y Riesgo de Incendios

En Puerto Madryn, el SMN también lanzó alertas por la posibilidad de tormentas eléctricas y ráfagas de viento que podrían persistir hasta la noche. Las autoridades solicitan a la población que eviten encender fuego en áreas no autorizadas, dado el riesgo adicional de incendios que esta combinación de condiciones climáticas podría generar.

Recomendaciones de Seguridad

Defensa Civil reiteró la importancia de asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y recomendó evitar actividades al aire libre. Se insta a la comunidad a limitar su circulación hasta que la alerta sea levantada y a mantenerse informados sobre la evolución de la situación meteorológica.