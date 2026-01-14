EE. UU. suspende visados para inmigrantes de 75 países, afirma la Casa Blanca

En una decisión que marca un nuevo giro en su gestión, el presidente Donald Trump ha anunciado la suspensión del procesamiento de visas de inmigrantes para 75 países. Esta medida está diseñada para fortalecer el control sobre la inmigración a Estados Unidos.

La administración Trump ha tomado una postura firme contra la inmigración, argumentando que busca evitar el abuso del sistema y proteger los recursos públicos. Según el Departamento de Estado, esta suspensión se enmarca dentro de un esfuerzo para garantizar que los inmigrantes no dependan de beneficios sociales.

Causas Detrás de la Suspensión de Visas

Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, expresó que la medida es parte de un enfoque más estricto hacia la inmigración. «Estamos poniendo fin a la explotación del sistema migratorio de América por aquellos que buscan aprovecharse de sus recursos», declaró.

¿Qué Países Están Afectados?

Entre los países cuya inmigración se verá afectada por esta medida se encuentran Somalia, Rusia e Irán, así como naciones con relaciones diplomáticas sólidas con EE. UU., como Brasil, Egipto y Tailandia. La lista completa aún no ha sido revelada.

El Contexto de la Decisión

La retórica de Trump hacia ciertos grupos de inmigrantes ha sido contundente; ha sido particularmente crítico con aquellos provenientes de Somalia, describiéndolos de manera despectiva. Por otro lado, ha manifestado su preferencia por inmigrantes de países escandinavos.

Impacto en el Sistema de Visas

Desde su regreso, Trump ha revocado más de 100,000 visas, estableciendo un nuevo récord en un año. Además, el Departamento de Seguridad Nacional reportó que más de 605,000 personas han sido deportadas bajo su administración, y alrededor de 2.5 millones han abandonado el país por su cuenta.

Es importante señalar que esta nueva medida no afectará las visas de turistas o negocios, lo que incluye a los hinchas que deseen asistir a la próxima Copa Mundial de Fútbol. Sin embargo, la administración ha dejado claro que revisarán los antecedentes en redes sociales de todos los solicitantes.