Una Pareja Lucha con Valor para Salvar su Hogar del Fuego en Chubut

Marilyn y Enrique, una pareja de agricultores, enfrentaron el horror de los incendios que devastaron su hogar en El Pedregoso, Chubut. Su historia revela la lucha por la supervivencia y la resiliencia en tiempos de crisis.

El Horror que Transformó Vidas

“Es pelear o morir”. Con estas palabras, Marilyn describe la angustiosa experiencia que vivieron cuando el fuego arrasó su propiedad en Chubut. La pareja, que reside entre Epuyén y El Hoyo, ha sido una de las más afectadas por estos devastadores incendios forestales.

Una Lucha Sin Descanso

“Nos cambió la vida; esto traerá pobreza y hambruna”, expresa Marilyn, visiblemente afectada por la situación. La noche del sábado pasado, ella y Enrique lucharon incansablemente por proteger su hogar y su ganado, todo lo que construyeron con sacrificio.

Un Fuego Implacable

En cuestión de minutos, las llamas rodearon la casa de la familia Pablaza, donde habitan junto al padre y la tía de Enrique. “Nos quedamos a luchar, y hoy tenemos un lugar donde estar”, dice Marilyn, reflexionando sobre el caos del último tiempo.

Un Enfrentamiento con el Monstruo

Las horas de lucha fueron agotadoras, soportando el humo y el calor. “Las llamas se acercaban, y sentíamos que no había salida. Era un monstruo”, recuerda con temor. Cada crepitar a su alrededor era un recordatorio de la devastación.

Ayuda en el Océano de Desesperación

Marilyn atribuye su supervivencia a la ayuda divina. “No había forma de combatir el fuego. Escuché cómo las casas de los vecinos estallaban”, comparte, mientras la tragedia se agolpa en su mente. Aunque la lluvia ha traído algo de alivio, siguen enfrentando focos activos de incendio.

La Lucha Continúa

“Estamos con brigadas autoconvocadas para sofocar las llamas que todavía sobreviven. Es fundamental no relajarse”, enfatiza Marilyn, decidida a proteger su hogar. Durante esta crisis, lograron rescatar a algunos de sus animales, pero sufrieron pérdidas considerables. “Hay familias que han perdido todo; se quedaron solo con lo puesto”, lamenta.

Economía Local en Caída Libre

Su situación es crítica. Marilyn y Enrique son trabajadores autónomos que dependen de sus tierras, ahora devastadas. “¿Cómo seguimos adelante? Nuestra vida ha cambiado por completo”, se pregunta, sintiendo la presión de la incertidumbre económica.

Un Grito de Ayuda

El fuego arrasó cerca de 14 mil hectáreas, destruyendo viviendas y perjudicando gravemente la economía regional, especialmente el turismo. “Vivimos la peor temporada; muchos se quedaron atrapados por el incendio”, relata, describiendo el impacto en su comunidad.

Una Comunidad Solidaria

A pesar del dolor, Marilyn destaca la solidaridad que han recibido. “Pedimos ayuda y la comarca respondió. Nos trajeron comida y abrigo en estos momentos difíciles”, dice, reconociendo el apoyo entre los vecinos.

Esperanza en Medio del Desastre

“Sé que saldremos adelante, aunque será un camino difícil. No tenemos muchas opciones, es pelear o morir”. Con esta fuerza, Marilyn y Enrique continúan defendiendo su hogar, mostrando que la esperanza puede florecer incluso en los momentos más oscuros.