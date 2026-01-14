Euro Blue: Cierre del 14 de enero de 2026

El Euro y Dólar en Argentina: Cotizaciones Clave para el 14 de enero de 2026

Descubre cómo se comportan el euro blue y el dólar en el mercado argentino hoy, con cifras actualizadas que te interesarán.

¿Cuál es el precio del euro blue hoy?

Este 14 de enero de 2026, el euro blue se presenta con una cotización de $1.840,75 para la compra y $1.808,75 para la venta. A menudo, el euro blue supera el valor del euro oficial, aunque la brecha se ha reducido con las recientes políticas económicas.

Valor del euro oficial en el Banco de la Nación

De acuerdo con la información del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial se encuentra en $1.640,00 para la compra y $1.740,00 para la venta.

Importancia del euro en la economía europea

El euro es la moneda de 19 países que forman parte de la Unión Europea, siendo la segunda moneda más utilizada a nivel mundial, solo después del dólar. Entre las naciones que adoptan el euro se encuentran Alemania, Francia, Italia y España, entre otras.

¿Qué es el euro tarjeta y cómo opera hoy?

El euro tarjeta, utilizado comúnmente por turistas, se comercializa a $2.292,65 en la compra y $1.667,77 en la venta.

Cotización del euro en distintos bancos argentinos

La cotización del euro en varios bancos de Argentina es la siguiente:

Banco Ciudad: $1.640,00 comprador | $1.740,00 vendedor

Banco Nación: $1.640,00 comprador | $1.755,00 vendedor

Banco BBVA: $1.690,00 comprador | $1.750,00 vendedor

Banco Patagonia: $1.667,95 comprador | $1.760,73 vendedor

Banco Supervielle: $1.679,00 comprador | $1.775,00 vendedor

Cotización del dólar blue en el mercado

En el mercado paralelo, el dólar blue se encuentra en $1.495,00 para la compra y $1.515,00 para la venta. Este indicador suele ser más alto que el dólar oficial debido a la variabilidad del mercado informal.

¿Y cómo está el dólar oficial?

El dólar oficial se cotiza a $1.440,00 para la compra y $1.490,00 para la venta según el BNA.