Juez Armella convoca a Javier Faroni para un descargo el lunes

El empresario Javier Faroni enfrentará a la justicia el próximo lunes 19 para responder a graves acusaciones que lo vinculan con la AFA y un desvío multimillonario de fondos. La situación toma un nuevo giro tras el allanamiento de su residencia en Nordelta.

El Contexto Judicial de Javier Faroni

El juez federal Luis Armella ha convocado a Faroni para hacer un descargo sobre las acusaciones de la fiscal Cecilia Incardona. Se alega que su empresa en Miami servía como «pantalla» para ocultar transacciones de dirigentes de la AFA, destinadas a eludir la repatriación de dinero de la Selección Nacional.

Las Alternativas de Faroni

En su comparecencia, Faroni podrá optar por declarar, presentar un escrito o guardar silencio. Ha nombrado a sus defensores, Gabriel Palmeiro y Martín Villar, mientras se amplía el enfoque de la investigación por parte de Incardona y la Procuraduría de Criminalidad Económica.

Detalles del Allananiento y las Pruebas

La citación se estableció el 31 de diciembre, luego del allanamiento en la residencia del empresario. Según un informe de la justicia estadounidense solicitado por el empresario Guillermo Tofoni, de aproximadamente 300 millones de dólares administrados, se sospecha que 42 millones fueron desviados hacia empresas fantasmas vinculadas a la AFA.

Los Testigos Clave en el Caso

En otro desarrollo, Tofoni ha sido convocado para testimoniar el próximo 2 de febrero, a menos que la Cámara Federal de San Martín decida trasladar el caso a otro juez, lo cual busca la defensa de Luciano Pantano, presunto testaferro de la AFA.

Investigaciones Complementarias en Sur Finanzas

El juez también ha solicitado información acerca de Sur Finanzas, una entidad vinculada a la AFA, acusada de una evasión fiscal de 818.000 millones de pesos. Según la investigación, entre 2022 y 2023, esta financiera habría eludido el pago de más de 3.300 millones de pesos en impuestos, revelando una posible red de lavado de dinero.

Implicaciones y Proceso Judicial

Con la creciente cantidad de pruebas, el juez podría solicitar una indagatoria formal de Faroni, quien, tras el allanamiento y la prohibición de salir del país, emitió un comunicado en el que reafirma que su empresa ha operado dentro del marco legal.

Defensa y Aclaraciones de Faroni

A través de su comunicado, Faroni expresó: «No existe al día de la fecha ninguna imputación… que vincule a mi persona con maniobras ilícitas». Además, destacó la función de su empresa como agente comercial y organizador de la logística de la AFA.

Una Situación Compleja para el Empresario

Faroni, quien ha administrado unos 300 millones de dólares en relación con la AFA, enfrenta un panorama inédito. Las investigaciones continúan revelando un entramado que podría comprometer la imagen de la AFA y los actores involucrados.