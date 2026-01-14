Precios a la baja: Se anticipa una reducción inmediata

Desde el 15 de enero, la importación de teléfonos móviles en Argentina deja de pagar aranceles, desencadenando una nueva etapa en el mercado tecnológico. ¿Qué implicaciones tendrá esta medida en los precios y en la industria local?

La eliminación de aranceles presenta una oportunidad única para el mercado de celulares en Argentina. A partir de hoy, los teléfonos móviles importados ingresan al país sin aranceles de importación, como parte del decreto 333/2025.

Este cambio busca reducir los precios y fomentar la competencia, alineando así los costos locales con los de la región, aunque su verdadero efecto es objeto de debate.

El decreto, publicado el año pasado, establece una baja progresiva que comenzó con una reducción del arancel del 16% al 8%, culminando ahora en su eliminación total.

Además de los celulares importados, el Gobierno también ha suprimido impuestos internos para productos fabricados en Tierra del Fuego, como teléfonos, aires acondicionados y televisores, que pasan del 9% al 0%. Para los productos importados, los impuestos internos han disminuido del 19% al 9,5%.

Desde el Gobierno, aseguran que esta medida mejorará la oferta y facilitará el acceso a tecnología, con la meta de reducir los precios en un promedio cercano al 30%. Sin embargo, reconocen que la efectividad depende de factores como costos logísticos y márgenes comerciales.

Comparativa de Precios: ¿Realmente Bajarán?

A pesar de la eliminación de aranceles, los precios actuales aún muestran una significativa brecha con el mercado internacional.

Por ejemplo, el iPhone 17 Pro Max de 256 GB está a la venta por $2,999,990 en Argentina, lo que al tipo de cambio oficial equivale a u$s2,027. En comparación, en Estados Unidos, el mismo modelo se puede adquirir por u$s1,199, lo que implica una diferencia del 41%.

«El impacto en los precios debería ser inmediato», señala Nicolás Cámpoli, economista de la Fundación Ecosur, quien estima que la reducción podría alcanzarse en torno al 8%.

Sin embargo, los distribuidores sostienen que este ajuste ya se ha aplicado al precio de lanzamiento de la línea iPhone 17, lo que sugiere que no habrá nuevas reducciones a corto plazo.

¿De verdad comenzarán a bajar los precios a partir del 15 de enero? Oscar Carballo, director comercial de Agabella, prevé una disminución de aproximadamente 10% en relación a los precios actuales, aunque aclara que «el impacto real se observará a partir de febrero», dado que la mayoría de los equipos ya han sido importados a precios definidos.

Impacto en el Empleo en Tierra del Fuego

Mientras muchos consumidores ven con buenos ojos la apertura del mercado, la industria local muestra preocupación ante posibles efectos negativos en el empleo.

La Unión Obrera Metalúrgica de Río Grande manifiesta su inquietud respecto a cómo la importación sin aranceles podría vulnerar la producción nacional.

Las empresas, por su parte, han acordado mantener un pacto de paz social desde mayo, evitando despidos y buscando mejorar la competitividad mediante optimización de procesos y medidas logísticas, como la implementación de bitrenes para reducir costos.

La eliminación de aranceles representa un cambio radical en el mercado de celulares. Aunque la competencia se intensifica y los precios se verán presionados, la distancia con el exterior sigue siendo significativa. A pesar de la reducción de impuestos, Argentina continúa teniendo precios más altos en comparación con países como Chile o Estados Unidos.

Este nuevo panorama promete beneficios para los consumidores, pero también plantea interrogantes sobre el futuro de la producción local y el balance entre apertura económica y empleo en el país. Los efectos reales comenzarán a vislumbrarse en los próximos meses, cuando se evidencie si las rebajas llegan efectivamente a los consumidores o si se pierden en el camino comercial.