Desaparición de Embarcación en Puerto Chucao: Investigación en Parque Nacional Los Alerces

La Prefectura Naval Argentina y la Justicia Federal de Esquel están investigando la desaparición del trimarán «Lahuan», que podría haber sido víctima de un sabotaje, según su propietario.

Una investigación profunda se desarrolla en el Parque Nacional Los Alerces debido a la misteriosa desaparición de la lancha «Lahuan», un trimarán propiedad de la empresa Cleona, especializada en excursiones lacustres. El incidente fue descubierto el pasado lunes 12 de enero durante una inspección rutinaria en Puerto Chucao, donde se constató que la embarcación, que estaba fuera de servicio por mantenimiento, no se encontraba en su lugar habitual.

Alarmas activadas ante la emergencia

El anuncio de la desaparición llevó de inmediato a la intervención de la Prefectura Naval Argentina y la Justicia Federal de Esquel. Este hecho ocurre en un contexto crítico marcado por incendios forestales en la cordillera, que han complicado las labores de rescate. La lancha, que debía estar fuera de operación durante 180 días por mantenimiento, ha tenido sus tareas interrumpidas debido a la emergencia ígnea en la zona protegida.

Sospechas de sabotaje

Alejandro Ciurlanti, propietario de la empresa, no descartó que la desaparición del trimarán sea resultado de un sabotaje. «Creo que fue un acto intencionado y necesitamos identificar a quién estuvo en la zona», declaró. Su sospecha se basa en el hallazgo de amarras cortadas y una significativa mancha de combustible en la superficie del lago, información que fue inicialmente reportada por el intendente del parque, Danilo Hernández Sotaño.

Ciurlanti también anotó que la embarcación contaba con dos sistemas de anclaje que limitan significativamente la posibilidad de que se hunda accidentalmente, dado que mantiene la flotabilidad incluso ante daños parciales.

Retos en la búsqueda del «Lahuan»

A pesar del despliegue de buzos especializados y embarcaciones con equipos de ecosondas, las operaciones de búsqueda realizadas el martes no lograron confirmar la teoría del hundimiento. La profundidad del Lago Menéndez en esa zona supera los 100 metros, lo que dificulta las tareas de buceo convencional para localizar el casco.

Desde la empresa se informó que el acceso a la zona estaba restringido y controlado por la Policía Federal debido a los incendios, lo que sugiere que puede haber un registro de los movimientos en el área. «La justicia está llevando a cabo la investigación», enfatizó Ciurlanti, quien también destacó que se han implementado medidas para mitigar el impacto ambiental del combustible derramado.

Consecuencias económicas para la concesionaria

La situación financiera de la empresa se ha visto profundamente afectada. A pesar de que el «Lahuan» es un modelo de los años 90 cuyo valor de mercado se estima en 500 mil dólares, el costo de rescatar la embarcación podría superar significativamente su valor real. Ciurlanti estima que la operación de recuperación del trimarán podría costar más del doble de su valor comercial actual.

La empresa enfrenta una crisis económica tras la suspensión de las navegaciones comerciales desde fines de diciembre. A pesar de esto, el 4 de enero, se llevó a cabo un traslado especial de brigadistas hacia el área afectada por el fuego, en colaboración con Parques Nacionales. Cleona todavía mantiene operativas otras dos lanchas y está lista para retomar las actividades tan pronto como las circunstancias lo permitan.