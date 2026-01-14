Países de América Latina afectados por la suspensión de visas de inmigrantes en EE.UU.

El gobierno estadounidense ha tomado la drástica decisión de congelar indefinidamente la emisión de visados de inmigrante para una amplia lista de países, lo que genera preocupación y confusión entre los solicitantes.

Detalles de la Suspensión del Procesamiento de Visas

Este miércoles, un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. confirmó que más de 75 países verán suspendido el procesamiento de sus visas de inmigrante. La medida busca erradicar lo que se califica como «abuso» del sistema migratorio, en especial por aquellos que intentan usufructuar beneficios públicos y programas de asistencia social.

¿Cuándo Entrará en Vigencia la Medida?

La suspensión entrará en efecto a partir del 21 de enero y se mantendrá indefinidamente mientras el Departamento de Estado evalúa sus procedimientos migratorios. Esta decisión afecta a una serie de naciones en América Latina y el Caribe, así como a otros países alrededor del mundo.

Países Afectados

Entre los países incluidos en esta suspensión se encuentran Brasil, Colombia, Cuba, y Uruguay, así como también naciones de otras regiones como Somalia, Rusia, Afganistán, e Irán. El objetivo es evitar la entrada de individuos que puedan convertirse en una carga económica para la nación.

Declaraciones del Departamento de Estado

Tommy Pigott, representante del Departamento de Estado, subrayó que esta medida utiliza la autoridad histórica del país para designar como no elegibles a aquellos inmigrantes que puedan abusar de los beneficios públicos. La revisión de los procedimientos de visado busca garantizar que la inmigración sea sostenible y no represente un costo para los contribuyentes estadounidenses.

La reciente detención de un inmigrante afgano acusado de un ataque en Washington D.C. fue un factor importante que catalizó la ampliación de restricciones migratorias. Este incidente, seguido de una serie de prohibiciones, ha llevado al Departamento de Estado a tomar acciones más estrictas respecto a la entrada de ciudadanos de varios países.

Impacto en Otros Procesos Migratorios

La suspensión también afecta a los casos de asilo, tramitaciones de ciudadanía y solicitudes de residencia permanente para los inmigrantes de los 19 países previamente afectados por restricciones. La administración ha intensificado estas políticas para asegurar un control más riguroso sobre la inmigración.