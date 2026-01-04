Alerta: Ataque británico y francés a almacén subterráneo del ISIS en Siria

El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha confirmado una exitosa operación conjunta de bombardeo llevada a cabo por aviones británicos y franceses en Siria, enfocada en una instalación subterránea previamente ocupada por el grupo yihadista ISIS.

Este ataque se realizó el sábado por la noche en las montañas cercanas a la histórica ciudad de Palmira, utilizando bombas guiadas para neutralizar túneles de acceso al sitio. Según el comunicado del ministerio, las primeras evaluaciones indican que el objetivo fue alcanzado con éxito.

Detalles de la Operación Aérea

Los jets de combate Typhoon FGR4 llevaron a cabo el bombardeo, con el apoyo de un avión cisterna Voyager para el reabastecimiento. El objetivo del ataque era una instalación que, según informes, servía para almacenar armas y explosivos, en una zona que carecía de presencia civil.

Compromiso con la Lucha Contra el Terrorismo

El secretario de Defensa británico, John Healey, reafirmó el compromiso del Reino Unido de «estar al lado de nuestros aliados» para «eliminar cualquier resurgimiento» del ISIS. Healey también expresó su reconocimiento a los miembros de las fuerzas armadas que participaron en esta operación, subrayando su papel en la lucha contra «terroristas peligrosos que amenazan nuestra forma de vida».

Operaciones Continuas en la Región

A pesar de que el ISIS fue derrotado en Siria en 2019, las fuerzas occidentales continúan realizando patrullas en la región para prevenir su resurgimiento. La colaboración entre naciones refleja una estrategia concertada para debilitar aún más al grupo terrorista y asegurar la estabilidad en el área.