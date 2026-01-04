Treffinger establece conexión con radicales disidentes del gobierno

El diputado nacional César Treffinger está preparando el terreno electoral para La Libertad Avanza, con miras a las elecciones de 2027, y abre las puertas a nuevos colaboradores para abordar los desafíos de la provincia.

Un Opositor en Ascenso

Como figura clave de La Libertad Avanza en Chubut, Treffinger se establece como una voz disidente del gobierno de Ignacio Torres, invitando a radicales que se sienten desilusionados con la actual coalición entre la UCR y el PRO.

Resultados de las Elecciones y Nuevas Oportunidades

El partido liderado por Javier Milei obtuvo una sorprendente victoria en Chubut durante las elecciones presidenciales de 2023, consolidando su éxito en las legislativas del octubre pasado. La joven Maira Frías se destacó entre los candidatos, superando al peronista Juan Pablo Luque y posicionando a su partido como una opción sólida.

Radicales que se Suman a La Libertad Avanza

En su búsqueda por ampliar la base electoral, Treffinger ha comenzado a atraer a radicales que no se sienten representados por el gobierno actual. Entre ellos, se encuentra Vanesa Peruzzotti, presidenta del comité UCR de Puerto Madryn, quien ha estado apoyando las ideas de Javier Milei y participó en celebraciones tras la victoria de La Libertad Avanza.

Asimismo, Rubén Cáceres, concejal de Trelew, también está considerando aliarse con los libertarios después de dejar el bloque que reporta a Gerardo Merino y formar “Libertad y Compromiso”. Este cambio se dio tras las internas donde Merino se posicionó frente a Federico Massoni.

Más Voces Críticas del Radicalismo

Otro nombre que resuena en este contexto es el del exdiputado Manuel Pagliaroni, quien ha manifestado su disconformidad con la alianza UCR-PRO, tomando una postura favorable hacia una eventual colaboración con La Libertad Avanza.

El Gobierno de Ignacio Torres Mantiene sus Proyectos

Ignacio Torres comienza el año con renovadas expectativas y retos que pondrán a prueba sus capacidades. Durante su recorrido por las obras de energía en la cordillera, destacó inversiones de $2700 millones, destinadas a proyectos que habían sido postergados por años.

Invertir en el Futuro de Chubut

El gobierno provincial ha delineado un plan de trabajo enfocado en educación, salud y seguridad, con un presupuesto que prevé la construcción de un acueducto en Comodoro Rivadavia, así como mejoras significativas en hospitales y otras infraestructuras clave.

Seguridad y Tecnología en el Proyecto de Torres

A medida que las ciudades crecen, la seguridad se presenta como una de las principales preocupaciones. El gobierno de Torres está planeando implementar un avanzado sistema de videovigilancia en varias ciudades, que incluirá reconocimiento biométrico, para mejorar la seguridad pública.