Las acciones que impulsarán el auge de los chips en 2026

La revolución de la industria de los semiconductores está transformando el panorama económico a nivel global. Según Bank of America, este sector se encamina hacia una valorización histórica, impulsada no solo por la inteligencia artificial, sino también por una creciente demanda en diversas áreas.

El auge de los semiconductores exige un enfoque estratégico, ya que no todos los actores del mercado se beneficiarán por igual. Con la guía de analistas como Vivek Arya, se están identificando las empresas que realmente destacan en este nuevo contexto.

ASÍ CAMBIA LA DINÁMICA DEL MERCADO

Mientras grandes nombres como Goldman Sachs y Morgan Stanley ven un futuro brillante para la infraestructura de IA, Bank of America se aventura más allá, seleccionando empresas específicas que están bien posicionadas para un crecimiento sostenido.

Nvidia y Broadcom: Los Líderes Indiscutidos

Es innegable que Nvidia se ha convertido en el líder del sector, acaparando más del 80% del mercado de chips para inteligencia artificial. This dominance makes them a top choice for investors.

Por su parte, Broadcom complementa perfectamente la oferta de Nvidia con su especialización en chips de redes, esenciales para la comunicación entre servidores de IA. Juntas, estas empresas representan la esencia de la infraestructura tecnológica moderna.

KLA y Lam Research: Los Soportes Invisibles

Detrás de cada chip avanzado se encuentran compañías como KLA y Lam Research, que son piezas clave en la manufactura de semiconductores. KLA lidera en control de procesos, garantizando la calidad en la producción de chips, mientras que Lam Research se centra en procesos vitales como el grabado y deposición.

Cadence y Analog Devices: Innovación y Responsabilidad

El diseño de chips modernos es esencialmente imposible sin el software de Cadence, que lidera el mercado de Automatización de Diseño Electrónico. Complementando esta visión, Analog Devices fabrica chips analógicos que transforman datos físicos en digitales, cruciales para sectores como la automoción y la salud.

Invirtiendo desde Argentina: Opciones Accesibles

No es necesario tener una cuenta en EE. UU. para acceder a estas inversiones. A través de los CEDEARs, los inversores argentinos pueden adquirir acciones de estas empresas desde la Bolsa de Buenos Aires, utilizando pesos argentinos.

Es clave actuar con un horizonte de mediano a largo plazo, alineando las inversiones con las proyecciones positivas de Bank of America para 2026. Además, los CEDEARs permiten diversificar el portafolio, mitigando el riesgo asociado a la economía local.