Caída de Maduro: Reacciones globales tras la intervención de EE.UU.

La reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela ha desatado una ola de críticas y reacciones alrededor del mundo. La captura del dictador Nicolás Maduro ha generado un debate internacional sobre soberanía y el uso de la fuerza.

La acción militar estadounidense para capturar a Nicolás Maduro ha dejado huellas profundas en el escenario internacional. Gobiernos de diversas regiones, desde América Latina hasta Europa y Asia, han expresado sus postura sobre este movimiento de Donald Trump, que altera el equilibrio regional y plantea serias interrogantes sobre las reglas de intervención y cambio de régimen.

Reacciones de Países Aliados de Caracas

Rusia fue una de las voces más críticas. Su Ministerio de Relaciones Exteriores tildó la intervención como «un acto de agresión armada», manifestando una “profunda preocupación” por el destino de Maduro y su esposa, a quienes afirmaron haber sacado del país por la fuerza. Moscú advirtió sobre la violación del derecho internacional y el peligroso precedente que esto establece.

Asimismo, Irán, otro aliado cercano de Caracas, condenó el ataque, calificándolo de “flagrante violación de la soberanía nacional” y responsabilizó a Estados Unidos de una escalada en la tensión con consecuencias imprevisibles.

En Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel se refirió a la operación como «terrorismo de Estado» y convocó a la unidad en América Latina para enfrentar la intervención. Díaz-Canel criticó la falta de autoridad moral de Washington para decidir sobre la vida de un presidente extranjero.

Latinoamérica: Llamados a la Paz y Prevención

En Colombia, el presidente Gustavo Petro ordenó el despliegue de tropas y asistencia humanitaria, ante la posibilidad de un éxodo masivo de venezolanos. Desde su posición en el Consejo de Seguridad de la ONU, Petro se comprometió a abordar esta crisis, subrayando que “los conflictos internos deben ser resueltos por los pueblos en paz”.

Gabriel Boric, el presidente chileno, también se pronunció, exigiendo una solución pacífica y reafirmando el compromiso de su país con la no injerencia y el respeto a la integridad territorial de Venezuela.

En Uruguay, el gobierno de Yamandú Orsi condenó el uso de la fuerza, reafirmando el compromiso de la región con la paz y la soberanía.

Europa: Preocupación y Apoyos Medidos

El presidente español, Pedro Sánchez, pidió una “desescalada inmediata” y el respeto al derecho internacional, asegurando que se está siguiendo de cerca la situación en Venezuela para asistir a los ciudadanos españoles.

Desde Francia, el presidente Emmanuel Macron celebró la liberación del pueblo venezolano, pero enfatizó la necesidad de una transición pacífica y democrática.

El primer ministro británico, Keir Starmer, hizo un llamado al respeto del derecho internacional antes de adoptar una posición definitiva sobre el tema.

Tensiones Internas en Estados Unidos y Reacciones Globales

Las críticas al operativo no se limitaron al ámbito internacional. Desde Estados Unidos, la senadora demócrata Jeanne Shaheen cuestionó la coherencia de la operación y alertó sobre la falta de una estrategia a largo plazo.

Por otro lado, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aplaudió a Donald Trump por su “liderazgo audaz” en esta intervención en favor de la libertad.

Reacción de la ONU y Protestas Sociales

El secretario general de la ONU, António Guterres, se mostró “profundamente alarmado” por los acontecimientos y subrayó la importancia de un diálogo inclusivo que priorice los derechos humanos.

Las protestas sociales también se hicieron eco en varias ciudades, como en París, donde manifestantes incendiaron una bandera estadounidense en protesta contra la intervención, y en Nueva York, donde el alcalde calificó el operativo como “un acto de guerra”.

La captura de Maduro marca el inicio de un nuevo capítulo de incertidumbre a nivel global, donde se refleja una amplia discrepancia sobre los métodos usados por Estados Unidos y las implicaciones que esto puede acarrear.